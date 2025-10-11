VIDEO Viktorija Rađa pokušala biti kao Meghan Markle: 'Moja pećnica nije čista jer ju koristim'

Viktorija Rađa, profesionalna fitness trenerica, nasmijala je svoju publiku u novom videozapisu kojeg je objavila na Instargamu. Okušala se u pravljenju kolača kojeg je radila i Meghan Markle.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Vrijeme je za nešto slatko! Moz da ne izgleda reprezentativno kao kod Meghan Markle, ali moooorate probat - napisala je u opisu objave.

Radila je slasticu od jabuka i lisnatog tijesta. U videu je kazala kako je prvo potrebno narezati jabuke na tanke ploškice te ih je poredala preko meda i maslaca kojeg je stavila na papir za pečenje. Na jauke je stavila kvadratiće listanog tijesta te sve stavila u pećnicu.

- Moja pećnica nije čista kao kod Meghan Markle zato što se koristi svaki dan, a ne za video - kazala je u videu.

- Nema glume kako je tako je, a te pećnice hvala Bogu pa se sad čiste same - stoji u jednom od komentara.

- Zato i volimo ovakav sadržaj. Realan, lijep iskren i jednostavan. Baš onakav kakav je život - stoji u drugom komentaru.