VIDEO Voditeljica Eurosonga je iznenadila gledatelje talentom: 'Mogu svašta sa svojim jezikom'

U utorak navečer se 15 izvođača natjecalo u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, a njih 10 prošlo je dalje. O tome su odlučivali glasovi publike, a nažalost, hrvatski predstavnik Marko Bošnjak nije se uspio plasirati u finale. U subotu će ponovno nastupiti Norveška, Albanija, Švedska, Island, Nizozemska, Poljska, San Marino, Estonija, Portugal i Ukrajina.

Kao i inače, nakon što su sve točke završile, gledatelji su dobili znak da mogu početi glasati, a organizatori su za to vrijeme pripremili nekoliko točaka na pozornici, porukom se javila i glazbena diva Celine Dion, a gledatelje je zabavila i jedna od sinoćnjih voditeljica, Hazel Brugger.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Ona je išla od izvođača do izvođača, ispitivala kako se osjećaju uoči čitanja rezultata, a kada je došla do predstavnika Estonije, Tommyja Casha, poručila je: 'Želiš li vidjeti moj skriveni talent?', pitala ga je na što je on rekao da mu pokaže.

- Mogu napraviti lude stvari sa svojim jezikom! - rekla je i pokazala što može.

POGLEDAJTE VIDEO:

Brugger je inače nagrađivana stand-up komičarka i voditeljica. Rođena je u SAD-u, odrasla u blizini Zuricha, a trenutno živi u Njemačkoj. Dobitnica je brojnih nagradi za komediju, a žiri njemačkog Kleinkunstpreisa nazvao ju je "kraljicom duhovitosti".