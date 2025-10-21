VIDEO Zdenka Kovačiček je objavila novi singl 'Ružin cvijet'

Zdenka Kovačiček donosi novi singl 'Ružin cvijet' pod okriljem diskografske kuće 'Dancing Bear', pjesmu kojom otvara novo glazbeno poglavlje nakon hvaljenog albuma 'Konstatacija Jedne Mačke'. Tekst je napisala njoj omiljena pjesnikinja Slavica Maras, autorica hitova 'Frka' i 'Konstatacija Jedne Mačke', a sama Zdenka ovu pjesmu čuvala je punih 40 godina sve do sada.

S otkačenim, duhovitim, ali i duboko ženskim tekstom te zaraznom melodijom Zvonimira Bajevića, 'Ružin Cvijet' nosi Zdenkin prepoznatljiv vokalni potpis i duh.

Pjesma 'Ružin Cvijet' rođena je iz arhive emocija, sjećanja i stihova koje Zdenka nikada nije zaboravila. Riječ je o još jednom dragulju iz zbirke poezije Slavice Maras, sjajne pjesnikinje poznate po svojim duhovitim, hrabrim i pomaknutim tekstovima, čiji je glas ostao snažno prisutan i godinama nakon njezina odlaska. Nakon što su iz iste zbirke nastale 'Frka' i 'Konstatacija Jedne Mačke', 'Ružin Cvijet' dolazi kao prirodni nastavak i novi komentar vremena – s dozom šarma, ironije i elegancije.

- Ova pjesma godinama je čekala pravi trenutak, a sad sam osjetila da je stiglo njezino vrijeme. Tekst Slavice Maras i dalje zvuči svježe, britko i otkačeno, baš kao i kad sam ga prvi put pročitala. ‘Ružin Cvijet’ je šašav, duhovit, pun karaktera; singl nosi sve ono što obožavam u glazbi: poruku, stav i osobnost - poručuje Zdenka Kovačiček.

Foto: Sanjin Kaštelan

Glazbu potpisuje Zvonimir Bajević, čija je melodija istovremeno zarazna, šarmantna i stilski usklađena s tekstualnom zaigranošću. Produkciju i aranžman oblikovali su Mario Rašić i Robert Nappholz, uigrani tim koji savršeno razumije Zdenkin izričaj i zna kako izgraditi glazbeni okvir koji ističe sve nijanse njezine izvedbe.

Prateći videospot, nastao pod redateljskom palicom Dinka Čvorića Doringa, savršeno vizualno nadopunjuje priču teksta pjesme. Uz Zdenku, u glumačkoj postavi su Kristian Orešić i Jelena Balent, a za šminku i frizuru se pobrinula Ivana Šimunić.

- Neizmjerno sam zahvalna cijeloj ekipi zaduženoj za video spot, zaista su majstorski uspjeli dočarati sve moje zamisli i jako sam zadovoljna! - kaže sama Zdenka o spotu.

Foto: Sanjin Kaštelan