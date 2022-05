Vidoje ostavio Nikolini nakit vrijedan stotine tisuća eura?

Nikolina Ristović ex Pišek (46) prije nekoliko dana je izgubila supruga Vidoja Ristovića. Preminuo je u 44. godini tijekom masaže u jednom salonu, a sahranjen je na Novom groblju u Beogradu. S obzirom na to da je bio imućni povjesničar umjetnosti, već se danima piše o njegovoj imovini te o tome kome će ona pripasti.

Iako se još uvijek ne zna što je Ristović sve posjedovao u svom vlasništvu, te što je stekao u braku sa Nikolinom, o skupocjenom nakitu voditeljice često se pisalo u medijima. Posebno o njezinom zaručničkom prstenu za kojeg je pokojni Vidoje izdvojio 15 tisuća eura. Nikolina je na sprovod suprugu stigla sa svekrom Mišom Grofom, jedan od najbogatijih srpskih antikvara.

- Inače moj bračni prsten, čak i da ga imam, ne bi ga detektirali kao bračni prsten jer ga ne nosim, dobro u zadnje vrijeme ga čak i nosim često, ali ni moj suprug ni ja nismo nešto konvencionalni i ni on ga ne nosi, ali ja svoj bračni prsten jako volim, tako da ću ga zadržat čak i ako se razvedem - izjavila je jednom prilikom Nikolina za RTL.

U ljeto 2020. odsjeli su u luksuznoj vili u Kaštel Starom, a idiličan odmor ubrzo se pretvorio u kaos ispunjen uvredama, intervencijom policije, obostranim prijavama zbog prijetnji te prijavom krađe nakita i novca u vrijednosti od oko dva milijuna kuna. Ovo je tada zaprepastilo javnost, a voditeljica je objasnila zbog čega je na odmor nosila skupocjeni nakit te toliko novca.

- Suprug je podigao novac iz jedne banke u Splitu jer potpisujemo ugovor za kuću u Zagrebu i to je trebala biti kapara. Što se tiče nakita, ne znam čemu drama? Žena sam koja obožava nakit i volim ga mijenjati. Zašto ja to ne bih nosila sa sobom ako je moje vlasništvo? Vidoje je pak strastveni ljubitelj satova, to mu je ljubav - rekla je tada Nikolina za Slobodnu Dalmaciju.

Među nestalim nakitom našlo se nekoliko komada koje je Nikolina rado nosila: Ženski prsten Cartier Panther u vrijednosti od 25 tisuća eura, narukvica Cartier Love s brilijantima u vrijednosti od 40 tisuća 600 eura, Chopard prsten 3.75 ct bijelo zlato u vrijednosti od 65 tisuća eura.

