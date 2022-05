Pišek nakon smrti supruga neće dobiti ništa? Vidojev otac: 'Sva imovina sina je na moje ime'

Cijelu regiju šokirala je vijest o iznenadnoj smrti supruga Nikoline Ristović ex Pišek (46), Vidoja Ristovića. Preminuo je u 44. godini, bio je povjesničar umjetnosti te veliki hedonist, a njegov život naveliko je zanimao javnost.

Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, oglasio se nakon smrti sina na temu podjele imovine te rekao da je sva imovina u Srbiji uknjižena na njegovo ime.

- Sva imovina mog sina je na moje ime, ne znam samo zašto se o tome sada priča i zašto je to bitno. Vidoje se još nije ohladio! Izgubio sam sina, ne razmišljam o imovini. Što se podjele imovine tiče sve je moje i ne znam o kakvom dijeljenju me pitate. Ne zanima me što se piše u medijima. Sahranjujem sina, ne znam što očekujete još da vam kažem. Moje nasljedstvo je moja stvar i ja o tome odlučujem - rekao je Miša Grof, piše mondo.rs.

Shrvana Nikolina trenutačno ne razmišlja o raspodjeli imovine te kaže da će se s tim pozabaviti nakon sprovoda supruga.

- Mislim da je trenutno najmanje važno kako ćemo podijeliti imovinu. Još mi nije dobro, ne znam zašto ljudi misle da razmišljam o materijalnim stvarima u trenutku kada je moja bol nemjerljiva. Još jednom molim sve ljude, pa tako i novinare, da daju prostora i imaju razumijevanja za mene. Treba mi suosjećanje i mir. Ne bih htjela da ovo postane senzacija - rekla je Nikolina.

Danas se na Instragramu oprostila od voljenog supruga.

- Ovakvog te se želimo sjećati. Nasmijanog, vedrog, u bojama, pod suncem. Sa svima nama... samo da je ovakvih trenutaka bilo više… Da nismo jurili za još jednom obavezom, za još nekom prilikom, čekali da se još nešto posloži da bismo mogli svi na okupu biti ovako sretni - napisala je.

