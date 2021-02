Najsretnija sam kad kuham i nahranim ljude, bilo da se radi o mojoj obitelji ili o prijateljima, rekla nam je Fatima Tomičić (51), kandidatkinja osme sezone kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'. Svako novo iskustvo za nju je blagoslov pa je tako i s ovim showom. Fatima se prijavila jer je željela kuhati za ocjene nekome tko ne poznaje njezinu kuhinju.

Najdraži član žirija joj je Ivan Pažanin (36) jer je, kaže, nositelj prekrasne opuštajuće energije.

- Rado pomaže svojim bogatim i stručnim znanjem u kulinarstvu. Uvijek je dobro raspoložen i širi optimizam oko sebe. Inače jako volim takve ljude, a Pažanin je pun takvih vrlina - govori Fatima za 24sata.

Iako živi u Lici već 32 godine, Fatima je porijeklom iz Bosne i Hercegovine pa se na njezinom stolu često nađu i bosanski i lički specijaliteti.

- Prijatelji me poznaju po pitama, burecima, mesnim i povrtnim pogačicama, ipak najviše volim mediteransku kuhinju. Obožavam tjesteninu s povrćem i kozicama. Volim eksperimentirati s kineskom kuhinjom jer nije prekuhana i hrana nije 'ubijena' - priča Fatima.

Osim što je veliki gurman, Fatima je i vidovnjakinja. Svoje znanje stekla je u školi misticizma te je u dugogodišnjem radu pomogla mnogim ljudima u teškim životnim situacijama. Opisala nam je kako i kada se počela zanimati za to.

- Rođena sam u siromašnoj bosanskoj obitelji u vrlo teškom okruženju. Dugo su me kroz život pratile patnje i nedaće. U jednom trenutku sam potpuno klonula duhom. Već tada sam imala četvero djece. Pitala sam se kako je moguće da jedna inteligentna osoba poput mene (po profesiji sam medicinska sestra) može imati toliko nesretnih okolnosti i toliko patiti. Život me je odveo na vrata jednog islamskog mistika koji će kasnije postati i moj duhovni učitelj. Izvukao me je s dna i pokazao mi novi pravac života. Pokazao mi je duhovnu stranu našeg postojanja, otvorio mi vrata, a ja sam se u to područje nastanila zadnjih 20 godina. Pomažući drugima, stalno imam osjećaj da pomažem i sebi. Učeći druge kako da što lakše prolaze kroz svoj život, učim i ja. Dovodeći druge do njihovih ciljeva i sama postižem svoje. Prije svega, pomažući drugima u meni je stalno prisutna sreća i to je veliki blagoslov - ispričala je Fatima.

Napisala je dvije knjige, a uskoro stiže i treća. Trenutačno piše autobiografiju, u kojoj će opisati cijeli svoj život.

- Prva knjiga se zove 'Rukopis duše', u njoj su opisane moje tehnike rada, ali i mnoga proročanstva, jedno od njih je da će Hrvatsku povesti žena kad nitko o tome nije pričao. Pisana je u vremenu kada sam se vise bavila proročanstvima, vidovnjaštvom, ali sad već dugo nisam na tom nivou. Otišla sam na puno viši nivo gdje se bavim osvještavanjem ljudi o njihovim karakterima, stanjima u kojima se nalaze, uzrocima problema, njihovim posljedicama i naravno rješenjima, usmjeravanjima kako da na najbolji mogući način riješe problem i što sretniji nastave živjeti svoje živote. U skladu s tom razinom svjesnosti napisala sam i drugu knjigu pod nazivom 'Rođenje duše metodom Rohita'. Kreatorica sam vlastite metode kojom pomažem ljudima da unutar sebe integriraju i sažmu sva prošla iskustva i na taj način se oslobode vezanosti za prošlost. Volim reći da nas Rohita oslobađa i čisti od svega nakupljenog, bespotrebnog i da nam donosi novu snagu i energiju kako bi ozdravili i kako bi postizali svoje životne ciljeve, ostvarivali želje - rekla je.

Osim knjiga, Fatima je imala i vlastiti televizijski show, vodila skupne terapije i seminare na temu duhovnosti.

- Tako je! Mislim da u Hrvatskoj nema medija koji nije bio zainteresiran za ono što ja ima za reći. Lav sam u podznaku i volim scenu pa tako nemam ni kočnice što se tiče kamere. Također, nema ni prostora u Zagrebu koji nisam napunila održavajući radionice na temu duhovnosti i svjesnosti o postojanju i rješavanju životnih problema i životnog puta. Volim pomagati i moj životni stav je da isključivo postojim radi toga na ovom svijetu - ispričala je. Zadnjih nekoliko godina je malo usporila jer je, kaže, morala rješavati i neke segmente vlastite karme, početi pisati autobiografiju i odraditi tešku emotivnu situaciju gubitka voljenog supruga, koji je preminuo prije nešto više od godinu dana.

- Ipak, ništa od toga me nije obeshrabrilo ili zaustavilo. Uvijek sve sažmem, rezoniram i nastavljam još jača i zrelija dalje - govori.

Zanimalo nas je može li predvidjeti tko će biti pobjednik u osmoj sezoni showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'.

- Već na nekom od prvih setova sam locirala pobjednika/icu i to sam izgovorila pred nekolicinom kandidata na glas. Sad preostaje da vidimo jesu li mi više sile i moja intuicija ponudile točnu informaciju - govori nam Fatima.

Gdje god se pojavi, Fatimi ljudi odmah govore datum rođenja i pitaju je što ima za reći o njima.

- Moj se kanal odmah otvara i govori čovjeku o njemu samom. Uglavnom sam fokusirana na otkrivanje moguće kočnice kod čovjeka jer najbitnije je otkriti što nas koči i blokira, bilo da se radi o našem karakteru, prokletstvu, magiji ili nekom drugom obliku energije. Mnogima sam pomogla na taj način i dovela ih do njihovih ciljeva. To je moja sreća i moj najveći profit - sretni i uspješni ljudi oko mene. Ljudi uvijek reagiraju s oduševljenjem u vezi onoga s čime se bavim - rekla nam je za kraj.