Vijetnam zabranio film 'Barbie' zbog sporne karte. Filipinci se oglasili: 'Može, ako je zamutite'

Nakon što je to učinio Vijetnam sve je izglednije kako Filipini razmišljaju o zabrani prikazivanja ljetnog hita Barbie redateljice Grete Gerwig u kojoj glavne uloge tumače Margot Robbie (33) i Ryan Gosling (42).

Zabranu prikazivanja filma u Vijetnamu je predložilo, a na kraju i odobrilo Nacionalno vijeće za ocjenjivanje filmova (National Film Evaluation Council). Razlog je geografska karta u jednoj sceni. Riječ je o karti koja u filmu ima ucrtanu liniju s devet crtica koja oblikuju slovo “U” unutar kojega se nalazi područje za koje Kina tvrdi da je njezino, a koje čini dobar dio Južnokineskog mora.

Tim je područjem obuhvaćen i teritorij za koji Vijetnam pak tvrdi da pripada njegovom kontinentalnom području, a koje se smatra potencijalno bogatim te je ta zemlja već dodijelila naftne koncesije na tom dijelu.

Foto: PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell

Vijetnamci su objasnili kako smatraju da film “sadrži uvredljiv prikaz linije s devet crtica”, a iz istog razloga i s istim posljedicama prošli su neki raniji holivudski filmski projekti.

Primjerice, 2019. Vijetnam je zabranio prikazivanje animiranog filma Everest: Mladi Jeti (Abominable, 2019.), a prošle godine i Sonyjevog akcijskog filma Uncharted s Tomom Hollandom i Markom Wahlbergom u glavnim ulogama, dok je Netflix 2021. za vijetnamske gledatelje morao iz svoje ponude izbaciti australsku špijunsku seriju Pine Gap (2018.), a iz serija Put Your Head On My Shoulder (2019.) i Državna tajnica (Madam Secretary, 2014. – 2019.) scene u kojima se vidi sporna karta.

Istim putem čini se idu i Filipinci. Oni su već osnovali tijelo koje je pogledalo film i imenovan je odbor koji će odlučivati o prikazivanju filma u toj zemlji. Kako navodi BBC, Filipini traže da se kontroverzna mapa zamuti u filmu.

Iako je riječ o manjim filmskim tržištima, ne treba zanemariti potencijalnu zaradu filma u Vijetnamu i Filipinima. Naime, procjenjuje se da ovaj veliki holivudski hit u svakoj od spomenutih zemalja može zaraditi od pet do deset (pa i više) milijuna dolara.