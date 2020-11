Vijoleta se nakon punih deset godina pogledala u ogledalo...

<p>U večerašnjoj epizodi 'Života na vagi', <strong>Zdravka</strong> i <strong>Ante </strong>ostali su jedini preostali članovi plavog tima, a komentirali su da im smeta što Vijoleta soli hranu te misle da to radi namjerno i da ih sabotira. Petra se, pak, ne slaže s njima i smatra da Vijoleta nikoga ne bi sabotirala.</p><p>- Možda sam stavila malo više soli, ali ne treba oko toga dramiti - komentirala je <strong>Vijoleta</strong> to što se Ante naljutio na nju jer je, po njegovim riječima, presolila hranu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Trening koji su timovi odradili imao je veze s probijanjem njihovih osobnih granica, no Petri se trening s boksačkim rukavicama nije svidio i željela je neki nježniji sport pa svoje granice boli nije probila. Za razliku od nje, Zdravka je pokazala Maji da je sve znanje, koje je do sada naučila u showu, potpuno usvojila. Tako je pobijedila i Antu u izdržaju za vrijeme treninga.</p><p>Edo je svom timu 'priuštio' hladnu kupku nakon napornog treninga, a Petra je napokon probila svoje granice i ušla u ledenu vodu.</p><p>- Preživjela sam iako ne znam kako - komentirala je poslije. Sljedeće jutro kandidati su otišli u Požegu, a jedino su Vijoleta i Edo ostali u kući jer je on s njom želio odraditi specijalan trening.</p><p>Za to vrijeme ostali kandidati su otišli u plesni studio 'ARTina', gdje su ih plesne trenerice, koreografkinje i aktualne svjetske prvakinje podučile klasičnom baletu, ali i modernom plesu. Trening je prošao u smijehu jer većina kandidata nije mogla odraditi vježbe kako spada. Vijoleta je Edi objasnila zašto se nije gledala u ogledalo.</p><p>- Zato što sam se smatrala predeblom da se gledam i nisam sebi htjela priznati da sam postala debela žena - rekla je Vijoleta te zaplakala kada joj je Edo pokazao ogledalo koje je donio na livadu.</p><p>- Zadnji put sam se ovako pogledala prije deset godina - rekla je Vijoleta. Edo ju je potaknuo neka kaže što joj je tada smetalo na njoj i što želi za sebe u budućnosti, a nakon što je Vijoleta izrekla svoje želje dodala je kako vjeruje da će ih i ostvariti.</p><p>Došlo je vrijeme i za veliki izazov.</p><p>- Izazov nije lagan , a za dvoje ljudi bit će to pravo fizičko iskušenje. Vaš je zadatak prenijeti 140 komada cigli koje teže tonu, ali imate još jedan zadatak prije toga. Trebate radne rukavice koje se nalaze na vrhu konstrukcije. Na konstrukciju se penje samo jedan kandidat iz tima i kada se spusti, zajedno možete krenuti prenositi cigle. Pobjednik izazova ima 0,5 kilograma prednosti na vaganju - objasnila je pravila Sanja te dodala da Matej i Dodo neće sudjelovati u izazovu zbog ozljeda.</p><p>Petra, Marica i Vijoleta morale su izvlačiti slamku koja neće sudjelovati. Petra nije sudjelovala u izazovu, a Marica je odlučila da će se ona penjati na konstrukciju za crveni tim iako se jako boji visine. Iz plavog tima Zdravka se penjala po zaštitne rukavice. U dva trenutka Zdravka se poskliznula pa je crveni tim preuzeo prednost i prvi su krenuli prenositi cigle. Na kraju je crveni tim pobijedio za samo trećinu cigle, a dobili su i pola kilograma prednosti na vaganju.</p>