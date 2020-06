Kraljica romske glazbe: Muž joj je bio stariji 22 godine, posvojili su čak 47 sinova i jednu kćer...

<p><em>O njima govorimo kao o vječitim lutalicama, sakupljačima sekundarnih sirovina i prosjacima, ali ne i kao o glumcima, znanstvenicima... Za njih kažemo da vole život, pjesmu i igru.</em></p><p><em>Riječ je o narodu koji je porijeklom iz Indije, a jedina knjiga koju su ponijeli iz svoje postojbine je jezik. Kulturu naroda, čiji naziv u prijevodu znači ‘čovjek’, čine jezik, glazba, religija i mitovi. Njihova zastava je plavo-zelena s točkom u sredini, a himna ‘Đelem-đelem’. Oni su Romi. </em></p><p>Pokojna kraljica romske muzike čija je karijera ispunjena evergrinima <strong>Esma Redžepova</strong> je našla svoje mjesto pod suncem, ali sa jadom iz djetinjstva se potrudila da mnoga djeca to ne osjete. Bila je izuzetno humana žena i romska ikona.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Rođena je 8. kolovoza 1943., u Skopju, Sjevernoj Makedoniji u porodici sa šestoro djece. Živjelo se teško, ali su roditelji uspjeli školovati svoju djecu. Devetogodišnja Esma je s bratom bila član folklornog društva, gdje je imala priliku naučiti pjevati i igrati komplicirane muzičke ritmove.</p><p>- Moje djetinjstvo bilo je jako teško, ali iskoristila sam to kao veliku školu. Zapravo, težu stranu života osjetila sam u djetinjstvu. Dok su mnogi rasli bezbrižno, ja sam radila razne poslove, nosila mlijeko, čistila stanove, čuvala psa jednom slavnom doktoru iz Skopja, a zarađeni novac trošila sam ekonomično. Voljela sam kino, ušteđevinom sam plaćala karte. Borila sam se s predrasudama, uvijek sam se morala nekome dokazivati, ali isplatilo se, zahvalna sam Bogu - rekla je kraljica romske glazbe svojedobno u jednom intervjuu. </p><p>Smetale su joj predrasude na koje je naišla već u školi. </p><p>- Kad se ljudi u obitelji vole, siromaštvo nije teško. Meni je najteže bilo kada sam krenula u prvi razred i kada su me nazivali Cigankom. Nitko nije htio sjediti sa mnom u klupi. Tada sam prvi put shvatila da sam drugačija od ostale djece - rekla je u jednom razgovoru Esma. </p><p>S glazbom je započela kada je imala svega 10 godina kada je počela pjevati.</p><p>Uz dopuštenje njenih roditelja, Esma je s <strong>Stevom Teodosijevskim</strong> išla na turneju. Počela je tako njezina velika karijera.</p><p>Iako je bio 22 godine stariji od nje, na kraju su se i vjenčali. Iako nisu imali svoju djecu,posvojili su 47 dječaka i jednu djevojčicu. Bila je dva puta nominirana za Nobelovu nagradu. </p><p>- Nije mi žao što je nisam dobila. Ako neki misle da je trebam dobiti, onda je u redu, ako ne, nikome ništa. Koliko znam, za Nobelovu se nagradu može konkurirati sedam puta pa ako mi je suđeno dobiti je, to će se sigurno i dogoditi. Vjerujem u Boga, i ako je nešto predodređeno, tako će i biti. Ako nije, uzalud nam sav trud - rekla je jednom prilikom Esma.</p><p>Esma je skupa sa Ansamblom „Teodosijevski“ svoju prvu gramofonsku ploču snimila 1961., u studiju Jugotona koji se sad zove Croatia Records. Na tom albumu bila je i pjesma „Čaje šukarije“ koju ju je Esma sama napisala.</p><p>Ta pjesma je na romskom jeziku u vrijeme bivše Jugoslavije je postigla jako velike rezultate uspjehe, danas gotovo ne postoji čovjek u Europi i na Balkanu koja nije čuo za tu pjesmu.</p><p>Veliki dio njenih pjesama bile su tradicionalne romske pjesme, pjesme nadahnute romskom muzikom, te makedonske pjesme. Njihov zajednički rad rezultirao je uspjehom na području cijele Jugoslavenske muzičke scene, a za njih su se počeli interesirati i razne lokalne romske zajednice.</p><p>Stevo i Esma imali su čast posjetiti Indiju tri puta. Godine 1976., posjetili su Indiju već drugi put i to im je bilo jako važno jer se tad u Indiji održavao prvi bitni muzički festival Roma, a održavao se u gradu „Čandigar“. Tamo su dobili titulu „kralja i kraljice romske muzike“.</p><p>Njihova zadnja posjeta Indiji bila je 1983., kada je Esma imala prilike pjevati pred predsjednicom Vlade Indije - Indirom Ghandi s kojom je do smrti ostala u kontaktu. Pjevala je i pred Josipom Brozom Titom i drugim poznatim ličnostima kao što su Muhamed Reza Pahlavi i Muammer El-Gaddafi.</p><p>Oko Esme i Steve vremenom je stvoren krug romskih muzičara među kojima su bili najpoznatiji Muharem Serbezovski i Usnija Redžepova. Esma je bez obzira na svoj uspjehe imala prilike okusiti predrasude zbog svoje druge nacionalnosti i rase. </p><p>- Borila sam se sa predrasudama u društvu, uvijek sam se morala nekome dokazivati, ali kao što vidite, isplatilo se, ja sam zahvalna Bogu - rekla je jednom prilikom Esma.</p><p>Ova „kraljica romske muzike“ nastupala je diljem svijeta, posjetila je i Indiju, Australiju, Meksiko, Kanadu i Sovjetski Savez. Bila je prva umjetnica iz Jugoslavije, koja je nastupila u poznatoj koncertnoj dvorani Olympia u Parizu 1962.</p><p>Nastupala je i u kazalištu u Moskvi 2000., gdje je proglašena romskom pjevačicom stoljeća. Imala je prilike nastupati i u kazalištu Ronacher u Beču i operama u Frankfurtu i Kölnu kao i na Sidnejskom kulturnom ljetu pred više od 300.000 ljudi na otvorenom 2010.</p><p>Predstavljala je Makedoniju na Eurosongu 2013.</p><p>Osim što je pjevala na romskom, Esma je pjevala na više od 10 različitih jezika, njena karijera trajala je skoro pa šezdeset godina, a nastupala je više od 22.000 puta.</p><p>Objavila je oko 580 pjesama među kojima je imala dvije platinaste i osam zlatnih ploča. Održala je više od 8000 koncerata u preko 30 različitih zemalja. Nastupala je u uglednim opernim kućama, muzičkim dvoranama i pjevala za razne svjetske vođe.</p><p>Umrla je nakon teške bolesti, 11 prosinca 2016., i pokopana na groblju pod nazivom Butel u gradu Skopju. </p><p> </p>