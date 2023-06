Vilibald Vuco zamijenio je loptu mikrofonom, tata Siniša gledao ga iz prvog reda: Čekam kritike!

Vilibald Vuco (26) nogometnu loptu posljednjih je dana zamijenio - mikrofonom. Na Splitskom festivalu nastupio je tijekom večeri mladih glazbenika, a zapjevao je pjesmu 'Udaj se za mene'.

- Probio sam led. Osjetio sam odmah dobru energiju i uživao sam. Nadam se da sam uspio prenijeti energiju i radost publici - rekao nam je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Aranžaman za pjesmu napisao mu je tata, glazbenik Siniša Vuco (51).

- Čekam komentare oca, da mi kaže što sam dobro napravio, a što treba popraviti. Rekacije su odlične. Tata mi je bio podrška i u nogometu, a kako ne sada u glazbi. Bio je kritičar i kada sam igrao nogomet, a kamo ne sada kada sam na njegovom teritoriju. Korigira me, popravlja. Još sam novi u tome i radim na svemu što se tiće glazbe. Tata mi daje dobre savjete - govori nam.

Pitali smo ga i koji je najbolji savjet koji mu je dao otac.

- Iskreno, rekao mi je da ne pjevam, da mu je mukao od toga - rekao je Vilibald kroz smijeh pa nastavio:

- Ne može on bez toga. Samo me testirao želim li to stvarno.

Foto: Matea Zanić/24sata

Ponosni tata je Vilibalda podržao iz prvih redova, a i on će na festivalu nastupiti u nedjelju.

Fanovi nogometaša snimali su ga i slikali dok je nastupao. Pitali smo ga i što mu je draže - pjevanje ili nogomet.

- Volim i jedno i drugo. Glazbu sam otkrio prije dvije godine kada sam počeo svirati gitaru. Poludio sam tada za tim. Prije godinu dan sam doživio ozlijedu kuka i tada sam nažalost prestao igrati nogomet. Radim na tome da se vratim, ali je sve upitno. Do tada uživam u glazbi - zaključio je Vilibald.

Foto: Matea Zanić/24sata

Za nastup je odjenuo crnu košulju i hlaće u istoj boji.