Vinariju Filipa Bibića posjetio je Anthony Bourdain: 'Kleknuo je ispred moje mame zbog rižota'

Sjećam se kako sam došao iz škole, bio sam u srednjoj tad, a na dvorištu me dočekao neki tip, srdačno kao da mi je ujak. Bio je to Anthony Bourdain. Rekli su mu roditelji da dolazi važan čovjek, ali nisam to tad shvaćao, govori nam Filip Bibić o susretu s velikim kuharom.

U izdanju Fokusa nedavno je izašla knjiga "Put oko svijeta - sasvim drugačiji vodič". Djelo je to Bourdaina, koji je preminuo prije četiri godine. Nekoliko je stranica posvetio i Hrvatskoj, a među njima i vinariji Bibić u Plastovu, desetak kilometara od Skradina. Snimao je televizijski show "Anthony Bourdain: Bez rezervacije", a emisiju o našoj zemlji nazvao je "Priobalna Hrvatska". Malo je reći da je bio oduševljen Hrvatskom.

Foto: Privatni album

- Ne mogu vjerovati da mi je trebalo toliko dugo da dođem u Hrvatsku. Idiot sam što toliko dugo nisam bio, a idioti ste i vi ako nećete doći - rekao je tad, a i zapisao svoja opažanja.

Obitelj Bibić i danas se rado sjeti Bourdainova posjeta.

- Došao je prijateljski, bez zadrške, kao da se poznajemo 100 godina. Sjećam se da je bio duhovit, a mene je ispitivao kako mi je u školi i pomažem li u vinogradu. Puno smo se smijali dok je bio ovdje - prisjeća se Filip.

Pet stoljeća vinarstva

Nisu ni slutili tada da će im slavni gost donijeti više od 150 milijuna videopregleda. Zahvalni su i Mati Jankoviću, koji ga je doveo.

- Čovjek je bio normalan, prizemljen, pun poštovanja, a tako smo se ponašali i mi prema njemu, što mu je bilo izuzetno drago. Njegov tim bio je profesionalan, a on je došao mnogo prije početka snimanja. Zapravo, pobjegavši sa snimanja scena koje ga nisu zanimale. Alen je rezao pršut za snimanje kad je Anthony nenadano došao, mnogo prije nego što je bilo očekivano - dodao je Filip.

Kako je sam Bourdain to "konstruirao", došao je ranije jer je "slučajno baš prolazio u blizini". Spomenuti Alen Bibić izvadio je kamenice i pršut. Priča, koja prelazi u legendu, ide otprilike ovako: "Mačak, biraj ili ćeš rezati pršut ili ćeš otvarati kamenice", obratio mu se Alen.

Bourdain se odlučio za kamenice i tako je počelo druženje - malo kamenica, malo pršuta, koja čaša vina i stalno obilaženje oko mirisne posude s bazom za slavni skradinski rižot.

Foto: Profimedia

Neprestano miješanje s mesne baze te mirisi koji su dolazili iz teće Anthonyja su toliko fascinirali da je, s onim svojim karakterističnim smiješkom, djeteta koje se sprema napraviti neku nepodopštinu, pomagao u pripremi i govorio "ja bih se najradije bacio u posudu i u njoj se okupao".

Rižoto se priprema satima, pa su imali prilike "porazgovarati o životu". Neke su ga stvari fascinirale.

- Moja je obitelj ovdje stoljećima, a vino proizvodimo najmanje pet stoljeća. To je Mediteran, pravi Mediteran, s puno sunca, a grožđe je puno šećera - rekao mu je Alen Bibić.

Došlo je tad i vrijeme za rižot. Vesna Bibić, za kuhinju zadužena i danas, koristi lokalne namirnice, sve je svježe, a umijeće nije upitno. Nakon što je kušao bogatstvo okusa skradinskog rižota, tu kremoznost, Anthony Bourdain je kleknuo ispred nje.

- Cijela tajna je u ovom: polagano, polagano, polagano pirjani teleći ragu, uz još nekoliko sastojaka koji će ostati tajna. To traje cijeli dan, od prije izlaska Sunca, uz pažljivo praćenje i neprestano miješanje... Miris te božanstvene hrane ispunjava dvorište, pa svi, i ljudi i zvijeri, sluđeni su od pomame za hranom. Ovo je najbolji zalogaj hrane koji sam pojeo u ovoj zemlji - pisao je Bourdain.

A taj trenutak, usred snimanja, kad je kleknuo ispred Vesne Bibić i Ante Pižića, zabilježen je i fotoaparatom.

Foto: Privatni album

- Njegova zahvalnost i oduševljenost našim trudom, namirnicama, idejama i vinima potaknuli su ga da klekne pred našu cheficu i šeficu Vesnu, što je, osim što je izazvalo komičnu reakciju, pokazalo najdublje moguće poštovanje njega kao velikog chefa, čovjeka, a u tom trenutku već i novonastalog dragog prijatelja - rekao nam je Filip Bibić.

'Odmorio' se na kamenoj klupi

A tako se osjećao i sam Bourdain, nakon što se najeo, sretno je i zadovoljno "odmorio oko" na kamenoj klupi u dvoru. S njima je bio i Ante Pižić, "meštar" za skradinski rižot.

- Bila mu je to krasna promocija. Bili smo spremni za njega, dva tjedna ranije znali smo da će doći. Brzo se udomaćio, sličan je nama, pričljiv. Vesna Bibić imala je oko 15 sljedova, a moj rižot bio je negdje u sredini. Osim njega, radio sam koprtlja, janjeće iznutrice, za koje je rekao da ih je probao u Bariju. No onda je kušao na žličicu rižot i bio je oduševljen. Kako je bilo puno sljedova, nismo stavili previše skradinskog rižota, no sam Bourdain tražio je da donesemo na stol cijelu teću. Snimanje je stalo, cijela ekipa morala ga je kušati, a u jednom trenutku rekao je da je to nešto najbolje što je pojeo u životu - rekao nam je Pižić pa istaknuo:

- Bila je to ogromna promocija za skradinski rižot, pa on ima milijune pregleda. Ali kolege, koje zapravo ne mogu tako nazvati, imaju na meniju to jelo, a to nema veze s pravim, iskonskim skradinskom rižotom. Sad je sve otišlo u tragikomediju na hrvatski način, to nije to jelo. Iako, ne ljutimo se, znamo u kakvoj su situaciji...

Foto: Profimedia

Posvetio se vinariji

Filip Bibić nedavno se prihvatio malo više posla u vinariji. Godinama je radio u IT sektoru, a sad je na obiteljskom imanju, u podrumu, vinogradu... Pokrenuo je nove linije proizvodnje.

- Ma radio sam ja i prije u vinogradu i podrumu, nije da nisam. Samo se sad više bavim time, imamo i nove načine proizvodnje, odnosno radimo vino na starinski način, bez uporabe modernog vinarstva. Spontane su fermentacije, nema kvasaca... rezultati su fenomenalni - rekao nam je Filip.

Foto: promo

Bourdain je bio samo jedan u nizu slavnih gostiju koji im dolaze. U blizini vinarije imaju livadu, gdje inače obitavaju magarci Anđa i Miško, u kraju ih svi znaju. Slavni im gosti ponekad dolaze helikopterima i slijeću baš na njihov komad zemlje. Onda ih maknu, ali i nagrade duplom porcijom sijena...

- Dolaze nam stalno svjetski poznate osobe, ali mi o tome ne govorimo, a još manje se fotografiramo. Bourdain je ionako došao snimati, zato ima 'tragova' da je bio kod nas. Ostale ne želimo isticati, to su i prepoznali, znaju da im je kod nas mirna oaza i da nećemo objaviti da su bili ovdje - objašnjava Filip.