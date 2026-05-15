Vincent Cassel ne skriva da voli mlađe partnerice: S 30 godina mlađom Narah stigao u Cannes

Francuski glumac Vincent Cassel (59) prošetao je crvenim tepihom Filmskog festivala u Cannesu ruku pod ruku sa svojom partnericom, brazilskom manekenkom Narah Baptistom (29). Zaljubljeni pogledi, osmijesi i nježni dodiri odmah su privukli pažnju fotografa, a par je još jednom pokazao koliko uživa u zajedničkim trenucima pod reflektorima.
Njihova veza od početka privlači pažnju javnosti, ponajviše zbog gotovo 30 godina razlike između njih, no čini se da se par na komentare previše ne obazire.
Njihova romansa razvijala se daleko od očiju javnosti, sve dok nisu viđeni kako razmjenjuju nježnosti na plažama Rio de Janeira, grada kojem se Cassel godinama vraća i u kojem je jedno vrijeme i živio.
U kolovozu 2024. proslavili su prvu godišnjicu veze, a glumac svoju partnericu često naziva 'svojim suncem'.
Gotovo godinu dana kasnije Narah je na Instagramu podijelila i sretnu vijest da ona i Vincent Cassel čekaju dijete.
Vincent Cassel i ranije je ljubio znatno mlađe partnerice.
Prije veze s Narah Baptistom bio je u braku s manekenkom Tinom Kunakey, koja je od njega mlađa više od 30 godina.
Upoznali su se 2016., vjenčali dvije godine kasnije, a zajedno su dobili i kćer Amazonie.
Ipak, najpoznatija i najduža veza Vincenta Cassela bila je ona s talijanskom divom Monicom Bellucci.
Upoznali su se 1996. godine na snimanju francuskog filma 'Apartman' i ubrzo postali jedan od najljepših i najzanimljivijih parova na svijetu.
Vjenčali su se 1999. godine i u braku proveli 14 godina, tijekom kojih su dobili dvije kćeri, Devu (2004.) i Léonie (2010.). Zajedno su snimili nekoliko filmova, uključujući i zapaženi film 'Nepovratno' (Irréversible), koji je zbog svojih intenzivnih scena ostavio snažan dojam na publiku.
Cassel je u jednom ranijem intervjuu Monicu nazvao svojom 'prvom pravom ljubavi'.
Njihov razvod 2013. godine iznenadio je mnoge, no par je ostao u dobrim odnosima zbog kćeri.
