Violeta (35) i Nikša Kekezović (42) prije godinu dana i deset mjeseci dobili su i drugo dijete Nikol. Par već ima sina Jakova (8). Božić je za njih posebno razdoblje u godini kojemu se svi vesele.

- Raduje nas kićenje bora, obiteljski ugođaj i atmosfera - priča nam Violeta.

Par je taman odlazio na izlet u Zagreb, gdje će nekoliko dana provesti na Adventu. Rijetki su to trenuci kad su odvojeni od svoje djece, a Violeta priznaje da bez baka servisa i Nikšine sestre takvo što ne bi bilo moguće.

- Jakov ide u drugi razred osnovne škole, a Nikol je krenula u jaslice. Sedam godina su razlike, ali lijepo to sve funkcionira, dobro se slažu njih dvoje, a ja dobro balansiram obaveze. Jakov već tri godine trenira nogomet, lud je za njim, a posljednjih godinu dana otac mu je trener jer sad je ta generacija - priča nam Violeta.

Svoju želju su ispunili, dobili su sina i kćer, i zasad ne planiraju više djece, odgovara nam na pitanje o eventualnoj novoj prinovi u njihovoj obitelji.

- Imamo sina i kćer i dobili smo i više nego što smo htjeli. Teško je u današnje vrijeme uskladiti sve obaveze iako predivno je imati djecu, stvarno - kaže nam Violeta.

Novu godinu Violeta i Nikša tradicionalno planiraju proslaviti s prijateljima, a što se tiče Božića, on je posvećen isključivo obitelji.

- Kekovo najdraže jelo je pašticada. Pašticada s njokima na stolu mora biti. A i Jakov je voli jesti. Tako da će na našem blagdanskom stolu biti pašticada, pečeno, pršut, sir, francuska... Klasična jela. Ne patimo od skupih poklona, više smo fokusirani na djecu što se tiče božićnog darivanja. Želja nam je razveseliti djecu. Mi osobno nemamo neke specijalne želje, ne treba mi blagdan da bih dobila poklon, Keko me iznenadi i kad nije neki datum. Ne funkcioniramo na način da se baš na određeni datum moramo darivati - govori nam Violeta, koja se prije deset mjeseci vratila na posao kao vizažistica, što je njena velika ljubav.

- Ovu sezonu odradila sam iznenađujuće dobro s obzirom na pandemiju korona virusa. Taj put, da postanem make up artist mi se nekako nametnuo. Oduvijek sam voljela šminkati, u 'Big Brotheru' još. Kad sam došla iz Rijeke u Split, završila sam i školu za make up artista. Danas je to hobi koji se pretvorio u posao, odnosno pravu ljubav - priča nam Violeta.

Unatoč svim obavezama koje imaju, Violeta i Nikša uvijek nađu vremena za sebe. Najradije zajedno gledaju filmove, idu na večeru, u wellness, na putovanje...

Violeta i Nikša upoznali su se prije 15 godina u "Big Brotheru" i zaljubili. Zajedno su bili pet godina, a onda su se 2012. vjenčali.

- Ne mogu vjerovati da je toliko vremena prošlo. Odnosno, vrijeme je brzo proletjelo, što znači da nam je brak dobar. Između nas se promijenilo to što smo dobili dvoje djece, postali smo ozbiljniji, pronašli smo svoje puteve... Sve je bolje i ljepše. Uživamo, stvarno. S lakoćom smo sve prošli. Djeca te još više povežu, a ljubav raste još više s vremenom. Prešla je u poštovanje i puno više toga od same ljubavi. Naš odnos postao je puno kompleksniji. Kako se kaže, sama ljubav nije dovoljna za brak, potrebno je puno više - kaže nam Violeta.

Iduće godine, u lipnju, slave desetu godišnjicu braka, koju namjeravaju posebno obilježiti. Planiraju organizirati proslavu za obitelj i prijatelje u Splitu.



A što se tiče sudjelovanja u reality showu, smatraju da im je donio samo dobro, odnosno najbolje, a to je prava i iskrena ljubav, koja je najdugovječnija ljubav koja se rodila u realityju.

- Prije 15 godina smo se upoznali u 'Big Brotheru' i tu je ljubav krenula. Nikad ne znaš što život nosi. Mi se jesmo u toj kući upoznavali, osjećaji su intenzivniji, sve je intenzivnije nego vani jer ste cijeli dan skupa. U ta dva mjeseca, koliko sam bio u kući, ona nešto dulje, dovoljno smo se upoznali da bismo mogli vezu nastaviti vani. U stvarnom životu sve se nastavilo kako treba. Ljubav koja je krenula u 'Big Brotheru' nastavila se i svakim danom je sve jača i jača - rekao nam je Nikša u intervjuu prije dvije godine. S njim se tad složila i Violeta.

- Poanta je da nismo mislili da ćemo biti skupa toliko dugo, ali smo se opustili i priča je došla do ovog stadija - rekla je tad.

Tad smo ih pitali i čime su osvojili jedno drugo.

- Imam taj neki dalmatinski temperament koji nestaje pomalo. Ma zezam se. Violeta me privukla na prvu, u nju sam se odmah zaljubio i to je bilo to - rekao nam je tad Nikša.

- Sad kad razmišljam o tome, mislim upravo ta različitost u pristupu. Ja sam iz Rijeke, tamo je pristup muškaraca bio drukčiji. On je bio prilično izravan. To me iznenadilo, a možda mi se upravo to najviše svidjelo - rekla je tad Violeta.

Tad smo ih pitali i što danas, nakon godina skupa, najviše vole jedno kod drugog.

- Ona je jedna jako stabilna cura, sad žena, koja zna što želi u životu. Kad krene sa svojim planom, ide do kraja i jako je vrijedna. To vidim kao jedan plus. Ona je žena, majka, kraljica - rekao je Nikša.

- Kako sam ja malo ozbiljnija, sviđa mi se njegova opuštenost. Možda je ta različitost što sam ja ozbiljna i predana, a on onako opušteniji, baš nešto što mi je trebalo - zaključila je Violeta.