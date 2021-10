U šestoj audicijskoj epizodi showa 'Supertalent' predstavila se Shasha Cui (35) koja dolazi iz Kine, a već pet godina ima hrvatsku adresu.

- Ja sam hrvatska snaha - predstavila se Cui koja živi u Čakovcu.

Shasha se već godinama bavi pjevanjem i sviranjem violine, a pred žirijem je izvela zahtjevnu pjesmu ''I will always love you', koju je Martina nazvala himnom pop pjesama.

Shashina energična izvedba zbunila je Janka koji je priznao da bi njezin nastup volio ponovo gledati u daljnjem natjecanju.

- Jako mi se svidjela kombinacija pjevanja i violine i vaše energije na pozornici - zaključio je Janko.

- Nisam oduševljen sa pjevanjem i sviranjem, ali sam oduševljen sa cijelim paketom - rekao je Bilman.

- 'I will always love you' je himna pop pjesama - rekla je Martina koju je oduševio njezin nastup.

- Odabrala sam je jer se sviđa mom mužu i prijateljima - rekla je Shasha. Stilom, glasom i sviranjem na violini Shasha je osvojila žiri i tako dobila četiri afirmativna glasa za prolaz.