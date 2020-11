Na fotografiji joj je objavila pi\u0161e kako se njezina emisija zove 'Barbara i legendarni hitovi'.

<p>Voditeljica <strong>Barbara Kolar</strong> (50) početkom mjeseca otkrila je kako nakon 12 godina više neće raditi na radiju Antena Zagreb. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Barbara Kolar se stanjila</strong></p><p>- Nije nikakav specijalan razlog. Ono što sam mislila, kad sam bila mlađa da ću svakih pet do 10 godina promijeniti posao koji radim i mjesto na kojem živim. Ali osim što sam završila jedan fakultet i cijeli život se bavim nečim drugim, nisam baš u životu napravila nešto puno promjena. No, mislim da je nakon 12 godina, sukladno s tim što je Antena krenula u neki 'rebranding' okrenut puno mlađoj publici, sam našla shodno da možda isto i ja malo promijenim nekako eter - rekla je tada Barbara. </p><p>Nedugo nakon prestanka rada na Anteni, Barbara se na društvenim mrežama pohvalila kako je pronašla novi posao.</p><p>- Eto, nije više tajna - od ponedjeljka se slušamo na Gold FM-u radnim danom od 9 do 13! 94,9 MHz - napisala je Kolar. Mnogi pratitelji zaželjeli su joj puno sreće na novom radnom mjestu. </p><p>Na fotografiji joj je objavila piše kako se njezina emisija zove 'Barbara i legendarni hitovi'.</p><p>- Vrijeme promjene. Volim svoj posao - naglasila je Barbara u objavi. </p>