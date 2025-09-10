Glazbene legende na koncertu 'U čast Gabi, Matije i Arsena': Nastupa više od 60 izvođača

Više od 60 glazbenika, glumaca i umjetnika nastupit će u nedjelju, 14. rujna, na Strossmayerovom trgu u Zagrebu na koncertu u čast Gabi Novak, Matiji Dediću i Arsenu Dediću. Koncert pod nazivom "U čast Gabi, Matije i Arsena" besplatan je za posjetitelje, a počet će u 19,30 sati, izvijestili su u utorak iz zagrebačke Gradske uprave.

- Publiku očekuje nezaboravna glazbena večer, zamišljena kao slavlje života i stvaralaštva ove jedinstvene obitelji. Program je osmišljen kao glazbeni mozaik u kojem će se ispreplitati bezvremenske pjesme, recitali i instrumentali - poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević i pozvao sugrađane da dođu na Strossmayerov trg.

U dvosatnom programu, pod umjetničkim vodstvom Ante Gele, izmjenjivat će se najpoznatije pjesme Arsena Dedića, antologijske izvedbe Gabi Novak te jazz kompozicije Matije Dedića.

Na koncertu će, među ostalima, nastupiti Zdenka Kovačiček, Ksenija Erker, Tamara Obrovac, Darko Rundek, Drago Diklić, Jasna Zlokić i Zoran Predin, a publika će moći čuti i evergreene poput "Vino i gitare", "Ono sve što znaš o meni", "Moderato Cantabile", "Pamtim samo sretne dane" i "Zagreb i ja se volimo tajno".

Organizatori ističu da će koncert biti prilika za zajedničko prisjećanje na opus i doprinos troje umjetnika čije su pjesme i izvedbe ostavile dubok trag u hrvatskoj i regionalnoj glazbi.