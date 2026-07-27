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U DVA I PO SATA

Više od dva milijuna korisnika vidjelo je piratsku kopiju filma 'Odiseja' na platformi X

Piše HINA,
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Više od dva milijuna korisnika vidjelo je piratsku kopiju filma 'Odiseja' na platformi X
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
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Objava s visokokvalitetnom snimkom cijelog filma prikupila je oko 2,1 milijun pregleda u dva i pol sata prije nego što je korisnički račun suspendiran. Nižekvalitetna verzija filma skupila je oko 50.000 pregleda

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Objavu na platformi X koja je sadržavala neovlaštenu kopiju filma 'Odiseja' redatelja Christophera Nolana pregledalo je više od dva milijuna korisnika prije nego što je uklonjena, izvijestio je u ponedjeljak BBC.

Objava s visokokvalitetnom snimkom cijelog filma prikupila je oko 2,1 milijun pregleda u dva i pol sata prije nego što je korisnički račun suspendiran. Slučaj je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, osobito zbog činjenice da je Nolan film namijenio prikazivanju na velikim kino ekranima. Trosatni film snimljen je u cijelosti kamerama za IMAX 70-milimetarsku filmsku traku, format visoke rezolucije razvijen za prikazivanje na najvećim kino platnima.

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Nižekvalitetna verzija filma pojavila se i u drugoj objavi na platformi X, a prema pisanju The Hollywood Reportera uklonjena je nakon što je prikupila gotovo 50.000 pregleda. Filmski studio Universal Pictures potvrdio je da je upoznat s neovlaštenim objavljivanjem filma te da je odmah pokrenuo postupke uklanjanja sadržaja.

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Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

- Ozbiljno shvaćamo kršenje autorskih prava i poduzet ćemo sve odgovarajuće mjere kako bismo zaštitili svoj sadržaj i intelektualno vlasništvo - poručili su iz studija. Unatoč curenju filma na internetu, ne očekuje se da će slučaj imati značajan utjecaj na kinozaradu. Film 'Odiseja' zaradio je 215 milijuna dolara tijekom drugog vikenda prikazivanja u kinima diljem svijeta, čime je ukupna zarada dosegnula 640 milijuna dolara.

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