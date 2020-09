Više se ne skriva: Bučević ljubi brata srpske pjevačice Nikolić

'Šuškalo' se kako je motivacijsku govornicu osvojio glazbenik Marko, a glasine je potvrdila na Instagramu. Ana je objavila njihovu zajedničku fotografiju. Zaljubljeno su pozirali ispred dvorca Schönbrunn u Beču

<p>Naša najpoznatija motivacijska govornica <strong>Ana Bučević</strong> (42) svoj ljubavni život pokušavala je vješto sakriti. Prošle se godine na veliko pisalo o njezinom razvodu s bivšim suprugom <strong>Sašom Dvornikom</strong>, a onda je ovoga ljeta postalo poznato kako je u njezin život ušao novi muškarac.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ana i Iva na krstarenju</strong></p><p>'Šuškalo' se kako je riječ o glazbeniku <strong>Marku Nikoliću</strong> koji već više od 20 godina živi i radi u Beču. Razveden je kao i Ana, iz prijašnjeg braka ima troje djece, a brat je srpske pjevačice <strong>Maje Nikolić</strong> (45). Godine 2017. s predstavnicima Crne Gore nastupio je na Eurosongu, a Srbiju je predstavljao 2015. Bučević je sada potvrdila glasine. Na Instagramu je objavila fotografiju u Markovom zagrljaju. Pozirali su ispred dvorca Schönbrunn u Beču.</p><p>Podsjetimo, Ana Bučević je prošle godine glasine o razvodu s bivšim suprugom Sašom potvrdila na Facebooku. Objavila je njihovu zajedničku fotografiju i napisala poduži post.</p><p>- Da, istina je. Saša i ja se razvodimo. Pokrenula sam rastavu braka prije nekoliko mjeseci. Saznala sam za izbore koje je donosio bez mog znanja i koji su za posljedice štetile našoj obitelji. Sve sam napravila da mu pomognem da shvati da će mu izbori koje donosi samo naštetiti. Šutjela sam do sada iz više razloga. Htjela sam mu pomoći da se vrati na pravi put. To je čovjek kojeg sam ludo voljela sedam godina i dala mu svoje puno povjerenje i ljubav. Ali ja živim ono što pišem u svojim knjigama. Znam i što ljubav nije. I kada izgubiš u nekoga povjerenje shvatiš da onog najvažnijeg za sretan brak više nema - napisala je svojedobno Ana.</p><p>Saša je tada tvrdio kako je Ani novac bio važniji od njihove ljubavi, a svojedobno je za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/zivot/39-kad-je-ukinula-moj-govor-o-karcinomu-upalio-mi-se-alarm-39-bivsi-muz-ane-bucevic-o-kronologiji-propasti-odnosa-koji-je-izgradio-financijsko-carstvo-nbsp-39-otvorila-je-tajni-racun-a-onda-me-izbacila-iz-stana-610991" target="_blank">Slobodnu Dalmaciju</a> rekao da ga je iskoristila i odbacila kao krpu i opušak. Vjenčali su se na Valentinovo 2014., a Bučević je to bio treći brak. </p><p>- Ana govori 'kako zračiš, tako i privlačiš', to je okosnica njezinog učenja. Eto, ona je privukla tri propala braka. Govori li vam taj podatak dovoljno? To nije scenarij koji bi bilo tko poželio - rekao je svojedobno Saša, diplomirani ekonomist iz Splita. No možda će Ani veza s Markom ipak biti 'četvrta sreća'. S njom je ove godine bio i na Vortex cruise putovanju u Splitu.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>