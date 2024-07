Više se ne skrivaju! Brad Pitt i njegova 26 godina mlađa cura stigli na utrku držeći se za ruke

Mnoga poznata lica pojavila su se ovog vikenda na utrci Formule 1 u Velikoj Britaniji. No svu je pažnju ukrao holivudski glumac Brad Pitt (60), koji je stigao sa svojom boljom polovicom, 26 godina mlađom djevojkom Ines de Ramon (34). Dobro raspoloženi par držao se za ruke te smiješio, a ovo je prvi put da se na nekom događaju ne skrivaju od fotografa.

Glumčev dolazak bio je pomalo očekivan jer trenutačno snima film o Formuli 1 u Velikoj Britaniji. Međutim Pittovi obožavatelji nisu očekivali da će s njim doći i Ines.

Ovo je njegova prva ozbiljna veza nakon Angeline Jolie (49). Brad je nakon razvoda od Angeline izlazio s drugim ženama, ali nijedan od odnosa nije prerastao u nešto ozbiljno. Sve do susreta s Ines.

O njihovoj vezi počelo se šuškati u studenom 2022., kad su se zajedno pojavili na koncertu Bona Voxa u Los Angelesu. Počeli su se družiti samo dva mjeseca nakon što se Ines razvela od zvijezde 'Vampirskih dnevnika' Paula Wesleyja.

