Dunja iz 'Smogovaca' prozvala Dadu: 'Seriju stalno koristi za svoje političke svrhe. Dosta je!'

Glumica i ravnateljica Gradskog kazališta Trešnja osvrnula se u podužoj objavi na Facebooku na političke i medijske istupe Alina Kavura koji je kao dijete utjelovio Dadu u seriji 'Smogovci'. Objavu je naslovila ''Zloupotreba Smogovaca u političke svrhe'', a istaknula je kako se prvotno nije htjela oglašavati o ovoj temi, ali je kap prelila čašu.

Zagreb: Najavljena premijera predstave Smogovci | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Njenu objavu u nastavku prenosimo u cijelosti.

- Dakle, pojavio se taj čovjek u javnosti pod imenom Dado Smogovac. Neosporno je da je samo kao dijete sudjelovao u seriji u prvim sezonama, a onda je otišao iz Hrvatske. Kad se godinama kasnije pojavio na fotografiranju za članak o Smogovcima, lijepo smo ga primili jer ga dugo nismo vidjeli. Glumci serije se inače poštuju međusobno, pa čak i vole, i katkada se zajedno pojavljuju u humanitarne svrhe ili kao podrška jedni drugima ili kao grupa glumaca poznate serije na promoviranju zagrebačkih vrijednosti.

Ali onda se taj čovjek odjednom počeo ponašati kao neki predstavnik Smogovaca, nudio nas je okolo za razna, nebitna (njemu privatno valjda bitna) događanja, bez pitanja najavljivao da ćemo negdje doći (a ako ne, onda će on sam u naše ime) i to nas je počelo ljutiti. Jer glumci iz Smogovaca nisu neki d.o.o. čiji je on šef. Pretjerao je kad nas je pokušao uvući u političku kampanju, u kojoj je tada bio. Lijepo smo ga upozorili da nas u to ne miješa, i to nekoliko puta, jer se ne bavimo politikom. Autor Smogovaca napisao je javno: "Profesionalni glumci... nisu neka družina toga imena nego osobe sa svojim karijerama, svojim svjetonazorima i, vjerojatno, političkim opredjeljenjima. Čak ni autor, koji je sudjelovao u trinaest političkih kampanja, nikada nije rabio (a kamoli raubao) Smogovce ne bi li zaradio koji poen."

Zagreb: Vesna Škare Ožbolt i Alin Kavur u studiju Večernjeg TV | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Međutim, čovjek nije prestajao i mi smo prekinuli svaku moguću vezu s njim. Tvrdio je da novinari pišu da je Smogovac, ali neukusan prostački slogan vezan uz Smogovce koji je upotrijebio za najavu nekog svog prosvjeda bio je njegov. Naravno, budući da nitko ne zna tko je Omer Alin, odnosno, Alin Kavur - kako se sad zove, poziva se na popularne Smogovce. U međuvremenu je promijenio nekoliko stranaka, a sad se kandidira za gradonačelnika Zagreba pod sloganom: Smogovac za Zagreb. A i nije postao profesionalni glumac, iako se tako predstavlja, pa neupućena novinarka izgovori: "Između ostalih i glumci su se ubacili u utrku za gradonačelnika, pa tako i …", što vrijeđa glumce kojima je to poziv. Usput smo doznali da je i svoju prijevozničku firmu nazvao Smogovac.

Dosta je.

Nitko od nas glumaca iz serije ne predstavlja se kao lik iz Smogovaca, jer svi imamo svoje ime i prezime. Način na koji on zloupotrebljava svoje sudjelovanje u seriji ljigavo je i odiozno.

Riječ Smogovci izmislio je autor serije i ta je riječ isključivo njegovo autorsko pravo. Nitko Alinu nije dao dopuštenje da upotrebljava taj naziv ni za svoje poduzeće niti u političkoj kampanji. I koliko god mi bili pristojni i prije se trudili mirno mu objasniti da to ne smije i da prestane uvlačiti nas i seriju u svoju vlastitu i političku promidžbu, sada sam prisiljena javno objaviti da nitko od nas s njim nema nikakve veze (jer nas ljudi pitaju ulazimo li mi to u politiku). I ne želimo da nas se ikada s tim čovjekom na bilo koji način povezuje.

A zloupotrebljavanje riječi Smogovac objasnit će u sudskom postupku - napisala je glumica.

Podsjetimo, iako je prije nekoliko tjedana Alin Kavur objavio kako kreće u utrku za gradonačelnika, prije nekoliko dana povukao je kandidaturu i u priopćenju otkrio kako će se umjesto toga pridružiti gradonačelničkoj kampanji Pavla Kalinića. Kavur je 2022. godine pokušao organizirati i Hetero paradu kao odgovor na Povorku ponosa u Zagrebu koja je na kraju otkazana zbog, kako je Kavur tada rekao, ''sigurnosne procjene''.