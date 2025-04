Višnja iz 'Braka na prvu' nam je otkrila: Pod pritiskom nisam bila svoja. Veza? Biram sebe!

Po prvi put otkad se u Hrvatskoj prikazuje sociološki eksperiment 'Brak na prvu', stručnjaci mogu izbaciti parove za koje procijene da njihov odnos ne ide u pravom smjeru. Ove sezone ta je odluka pala na Višnju Filipčić Čabrajec i Darka Kivača.

- Iskreno, tada mi je bilo teško prihvatiti tu odluku, ali sada mislim da je to bila najbolja stvar koja mi se mogla dogoditi - priznala je Višnja.

Foto: RTL

Na pitanje bi li ponovno pristala na ovakav eksperiment, odgovara odlučno: 'Ne, za sada mi je potreban mir i ne razmišljam o tome. Ali da ponovno donesem takvu odluku, sigurno bih postupila drugačije jer sam naučila da, ukoliko nema temelja za prave odnose, oni se ne mogu ni graditi'.

Gledati samu sebe na ekranu nije bilo jednostavno.

- Neke situacije, posebno one u kojima sam bila pod pritiskom, ne prikazuju cijelu mene. No to me naučilo gledati sebe s više razumijevanja - priznaje.

Foto: RTL

Ipak, u cijelom iskustvu Višnja je pronašla i svijetlu stranu - prijateljstva.

- Neki ljudi su mi postali iskreni prijatelji. Te su se veze stvorile iz međusobnog razumijevanja i podrške. To je postalo jedna cjelina mog života - kaže.

Njezina je obitelj prošla kroz širok spektar emocija gledajući je na malim ekranima.

- Bilo je svega - ponosa, zabrinutosti, suza i smijeha. No najvažnije je da su bili uz mene, bez osuđivanja. Podrška, kako poznatih, tako i nepoznatih ljudi, bila mi je ogromna snaga - zahvalna je Višnja.

Foto: Privatni album

Iz eksperimenta je, kaže, izašla s važnim lekcijama.

- Naučila sam koliko mogu biti jaka, ali i koliko još trebam raditi na postavljanju granica. Davala sam puno razumijevanja i popuštanja u situacijama gdje to više ne bih smjela. Svaki korak, pa i onaj pogrešan, naučio me nešto vrijedno - priznaje.

Ljubavni status?

- Trenutno nisam u vezi. Biram sebe - zaključuje Višnja.

Foto: Privatni album