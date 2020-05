Višnjić se oprostio od pilota: 'Imao sam čast letjeti s njim'

“ Sine, kćeri, unuče, moraš shvatiti da je samo jedan život. Jedan jedini tebi dan, da ga iskoristiš koliko god ti srce poželi. Pa već kad možeš sam sebi biti krojač tog jedinog života koji imaš na raspolaganju - zašto ga ne iskoristiš do kraja? E, pa ja ću ti na to odgovoriti. Istražuj, ispituj, riskiraj, skoči, izađi, padni, ustani, kreni, pobjedi strah, ugasi tremu, probaj nešto novo, igraj se, probaj sve! Ispuni svoj život tolikim brojem iskustava da kad dođeš u moje godine možeš imati osmijeh na licu i reći, Bože, hvala ti na ovom jedinstvenom iskustvu - ne žalim za ničim.” ~Marko Novković~ ••• Natporučnik Marko Novković i poručnik Luka Jagatić... počivali u miru Božjem...🙏🏻... Imao sam čast i privilegiju upoznati Marka, letjeti u formaciji s njim i dečkima iz Krila oluje, popiti piće i razgovarati o prošlom letu s dječačkim osmjehom na licima... Pamtiti ću i nositi u sebi taj dan, to iskustvo i prijateljstvo za cijeli život... 🙏🏻... Leti i dalje tamo gore Marko, slobodno, visoko ... *** *** ... @krilaoluje @vojnipilot.hr @markopolo2304 @ministarstvoobrane

