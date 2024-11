Vitasović zasvirao na harmonici i malo promijenio tekst pjesme: 'Drago mi je vidjeti da si dobro'

Alen Vitasović (56), naš poznati glazbenik na svojim je društvenim mrežama podijelio novi videozapis gdje pjeva pjesmu 'Brajde'. Istarski pjevač pjesmu je ljetos snimio u suradnji s Limom Lenom. Vitasović je pjesmu izveo na harmonici i malo promijenio stihove pjesme.

Fanovi su u komentarima oduševljeni pjevačevom izvedbom: 'Vrhunski Alene, prava si legenda', 'Bravo! Samo veselo', 'Alen, obožavam te od prvog dana. Drago mi je vidjeti da si dobro'.

Pjevač je nedavno gostovao u emisiji 'Nedjeljom u 2' gdje je govorio i o svojoj borbi s alkoholizmom.

- Poznavajući sebe, i iz tuđih iskustva, to je tanka nit... Postoji rizik da za pola sata počnem piti i bude svašta. Meni je ovo kronična bolest koja se može kontrolirati i liječiti na određen način. Ja sam liječeni alkoholičar i ne smijem ništa piti. Ja nikad neću biti izliječen i uvijek postoji opasnost. Užasnut sam, ali taj strah i svjesnost me drže da sam sad u dobrom stanju. No, ne mogu obećati nikome da se sutra to neće dogoditi - istaknuo je Vitasović.