Vizažistica TLZP-a odgovorila na kritike o maskama: 'Najlakše je pljuvati! Pa nismo mi kirurzi'

Maske su ove godine podbacile, nije kao prije kad bi kandidat stvarno sličio na tog izvođača, pisali su na društvenim mrežama gledatelji showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Nedjeljni show Nove TV ranije je bio poznat po senzacionalnim transformacijama, a izgleda da publika nije zadovoljna maskama u novoj, osmoj sezoni. Na kritike je reagirala Marina Mamić, vizažistica koja stoji iza mnogobrojnih transformacija i koja je u TLZP-u od njegovih početaka.

- Inače bih potpuno ignorirala ovakve komentare jer nisam osoba koja voli negativu i dramu, izbjegavam to maksimalno i mislim da nema smisla trošiti energiju i vrijeme objašnjavajući neke stvari nekome tko pljuje po tuđem radu, bez da se apsolutno išta kuži u to - započela je Marina u videu na TikToku.

Publici je pružila uvid u proces koji je potreban da bi se kreirala maska.

- Nije uvijek sve u našem radu, u nama koji radimo tamo u make-up sektoru jer nas ima jako puno. Kad sam vidjela da neki ljudi komentiraju kako se kandidati trude, a mi u make-up sektoru zabušavamo, dignula mi se kosa na glavi zato što mi doslovno nekad ne stignemo jesti od posla. Ako osoba koju transformiramo u tu drugu osobu nema apsolutno nikakve sličnosti s tom osobom, jako je teško da će ta maska ispasti uvjerljiva - rekla je.

Foto: Luka Dubroja

Za primjer je uzela transformaciju velikog nosa.

- Vi ga vizualno možete malo smanjiti, ali samo uz pomoć make-upa od velikog nosa napraviti mali, prćasti i da to dobro izgleda na kameri koja je full full HD, to ne znam kakav make-up stručnjak da ste, to vam neće uspjeti. Na kraju krajeva, vi ste make-up stručnjak, a ne kirurg - objašnjava Mamić i dodaje da je kod promjene spola zahtjevno napraviti transformaciju, primjerice kad muškarac prelazi u ženu i nije sitno građen te nema ženskastije crte lica.

Objasnila je i da nastaju problemi kod nanošenja šminke.

- Imamo i slučaj kad kandidati nisu navikli na make-up. Vi sad trebate nekome uz pomoć olovke za oči smanjiti oči, a toj osobi nenormalno suze oči, ja neću nekoga maltretirati dok mu, ne znam, oči ne ispadnu da ja napravim taj potez, da vizualno smanjim oči ako vidim da ja tu osobu mrcvarim. Jednostavno ću pustiti taj dio - rekla je.

Foto: Luka Dubroja

Kaže da je 'bullshit' kad se komentira da su maske u prethodnim sezonama bile bolje, kad uvijek postoje one bolje i lošije transformacije.

- Još jedna stvar koja je bitna - je li osoba u koju ćemo je transformirati netko tko ima izražene crte lica i nešto za što se mi možemo uhvatiti. Na primjer, Michael Jackson ima jako prćast nos, poznat je po svojim kostimima, kosi, isto tako i Freddie Mercury koji je poznat po zubima. To su neki detalji na koje se mi možemo uhvatiti i takve transformacije će u 90% slučajeva biti uspješne i dobro izgledati. Dok na primjer transformacije gdje netko ima jako nježne, bezlične crte lica poput Justin Biebera, te transformacije će jako teško biti slične toj osobi jer se nemamo jednostavno za što uhvatiti - izjavila je Marina.

Foto: Luka Dubroja

Ističe da transformacije rade po tome kako je osoba izgledala u spotu pjesme koja će se izvoditi u TLZP-u.

- Ljudi se nekad ravnaju po tome kako ta osoba izgleda danas ili kako oni pamte tu osobu, a ne po nastupu koji smo mi išli rekreirati - objasnila je.

Nju kritike ne diraju, ali joj smeta jer zna 'koliko njene kolegice rade i ubijaju se od posla'.

- I onda vidite ovakve ružne komentare od ljudi koji se apsolutno ne razumiju u to i to mi je baš onako jadno jer nažalost živimo u generaciji gdje je najlakše pljuvati iza ekrana. Ja bih zaista voljela te ljude koji pljuju po našem radu dovesti u make-up sektor, staviti sve ispred njih i reći im neka oni naprave masku da vidimo kako će to ispasti - zaključila je.