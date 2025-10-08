Obavijesti

UŽIVAJU U LJUBAVI

Vjekoslavi Bach (52) i Antoniju Mariću (27) ni razlika od 25 godina ne može baš ništa...

Foto: Instagram

Mnogi nisu vjerovali da će njihova ljubav opstati, no ona je, čini se, sve jača. Dokaz za to je fotografija koju je voditeljica objavila na društvenim mrežama. Par se javio pratiteljima iz crkve

Poznata televizijska voditeljica emisije 'Zagrljaj ljepote', Vjekoslava Bach (52), prije pola godine nam je priznala vezu s bivšim natjecateljem emisije 'Superpar', Antonijem Marićem (27).

- Jesmo, zajedno smo. Slučajno smo se upoznali na snimanju. Bio je kod mene u emisiji. I, eto, desilo se. Sve je to još friško, ali je i meni i njemu nešto novo - rekla nam je Vjekoslava.

Videozapis s tog snimanja emisije koje je bilo krajem ožujka objavili su i na Instagramu. Od tada mnogi nisu vjerovali da će njihova ljubav opstati, no ona je, čini se, sve jača. Dokaz za to je fotografija koju je voditeljica objavila na društvenim mrežama. Par se javio pratiteljiima iz crkve.

- Moj muškarac - napisala je 52-godišnja Vjekoslava kratko uz fotografiju.

Foto: Instagram

Jednako im je lijepo kao i tih prvih mjesec dana kad nam je opisivala koliko su zaljubljeni.

- Ja idem često tamo gdje on svira. Imamo puno planova, i privatnih i poslovnih. Sve drugo nam je manje važno - priznala je.

Foto: Instagram

Njezin Antonio natjecao se u 'Superparu' 2021. godine s tadašnjom djevojkom Silvijom Pokrajac. Njihov odnos tad su opisali kao strastven i pun iznenađenja, a nakon izlaska iz emisije su prekinuli. 

