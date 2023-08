Vjenčanicu Ane Gruice pohvalio i svećenik: 'Nisam to očekivala, kao pravi modni mačak s oltara'

Modna dizajnerica Matija Vuica (65) dizajnirala je elegantnu čipkastu vjenčanicu koju je glumica Ana Gruica (40) nosila na vjenčanju s psihijatrom Boranom Uglešićem, a sada je u In Magazinu prepričala anegdotu s velikog dana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, vjenčanicu je pohvalio i svećenik.

- Ana, imaš divnu vjenčanicu. Baš je komentirao onako kao pravi Fashion mačak s oltara. To nisam nikad doživjela. Predivno. Bravo svećenik, bravo dragi - ispričala je Matija.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Matiju je ovaj postupak svećenika oduševio, pa je za njega imala samo riječi hvale.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Znači prvi put sam na vjenčanju gdje svećenik komentira haljinu. Taj svećenik je toliko divan i duhovit cijelo vrijeme, a opet u cijelom tom obredu, da sam to stvarno prvi put čula i ona njegova rečenica: 'Ti svoju sigurno više nikad nećeš odjenuti, a ti Borane, možeš to odijelo još koji put'. Pa to je fantastično - rekla je Vuica, a prenosi Slobodna Dalmacija.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Glumica je na vjenčanju promijenila dvije haljine, pa se tako za prvi ples presvukla u dizajn svog dobrog prijatelja Ivice Skoke.

- Kao da mi se udaje član obitelji, ali uistinu jer Ana i ja smo u ovih 26 godina prošli jako puno, tako da mi je velika čast što je prvi ples otplesala baš u mojoj haljini - rekao je Skoko.

POGLEDAJTE 24 PITANJA S BOJANOM IZ JOKER OUT-A: