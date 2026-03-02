Vjenčali su se Zendaya i Tom Holland? 'Da, propustili ste to'

Zendaya i Tom Holland navodno su se u potpunoj tajnosti vjenčali, otkrio je njihov dugogodišnji stilist Law Roach tijekom razgovora s Access Hollywood na crvenom tepihu SAG Actor Awards 2026 u nedjelju.

“Vjenčanje se već dogodilo,” rekao je Roach. “Propustili ste ga.” Dodao je i: “Potpuno je istinito.”, piše Page Six.

Podsjetimo, prošlog mjeseca pojavile su se glasine da bi se par vjenčao u tajnosti, nakon što je Zendaya viđena s zlatnim prstenom na lijevom prstenjaku, umjesto s 5-karatnim dijamantnim prstenom. Fotografije snimljene 20. veljače pokazale su zvijezdu filma 'Dune' kako nosi zlatni prsten dok je izlazila u Beverly Hillsu sa producentom Joshom Liebermanom.

Foto: Doug Peters

Glumci su prvi put izazvali šuškanja o zarukama kada je Zendaya viđena s dijamantnim prstenom na lijevom prstenjaku tijekom crvenog tepiha Golden Globe Awards 2025.

Holland je kleknuo pred Zendayu između Božića i Nove godine 2024. godine. Izvor blizak paru tada je otkrio da Zendaya “nije imala pojma” da će Holland zaprositi, iako su par godinama razgovarali o braku.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

“I oni cijene svoju privatnost, pa je prijedlog braka bio nešto što je Tom želio također zadržati privatnim,” dodao je izvor. Holland je, kako se navodi, prije prosidbe zatražio dopuštenje od Zendayinih roditelja, Kazembe Ajamu Colemana i Claire Stoermer.

Par je uspio održati svoju vezu privatnom tijekom godina. Prvi su put povezani romantično 2017., a javnost je službeno saznala za njihov odnos tek 2021. godine.

Prošlog ljeta Roach je otkrio da par još nije započeo s planiranjem vjenčanja zbog Zendayinog pretrpanog rasporeda. “Imamo vremena,” našalio se, dodavši: “Imamo puno vremena.”