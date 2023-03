Vjeroučiteljica Iva ljubav našla u sevdahu i bluesu, a ubrzo će doktorirati bračnu terapiju

Gibonni nam je jedan od omiljenih autora čiji rad cijenimo prije svega. On je autor i izvođač čiju glazbu možeš slušati cijeli život, neovisno o fazama i ukusima. Zato je bilo teško odabrati jednu Gibonnijevu pjesmu u moru pjesama koje on stvara, rekla nam je Iva Ivković Ivanišević, koja s Joškom Tomićem čini TransAcoustic. Za Gibonnijevih 35 godina karijere obradili su pjesmu 'Kad sam nasamo s njom' i interpretirali je iz ženske perspektive pa je nastala 'Kad sam nasamo s njim'.

- Da smo prije 10 godina birali, sigurno bi bila neka druga, no 'Kad sam nasamo s njom' nosi senzibilitet koji je blizak onom što TransAcoustic jest u ovoj fazi rada. U tom svjetlu smo htjeli predstaviti javnosti ono što radimo od 2016. godine. Da je ova pjesma pravi izbor, potvrdila nam je reakcija jedne slušateljice na glazbenoj večeri u splitskom Ma:toniju gdje četvrtkom sviramo večeri blues i sevdaha. Između ostalog, zasvirali smo i 'Kad sam nasamo s njim' nakon čega je uslijedio je komentar: 'Napokon ova pjesma iz ženske perspektive!' - ispričala nam je Iva.

Foto: Privatni album

Njihova glazbena priča koja je započela kada su se susreli u Splitu i povezali portugalski fado i bosanski blues. Joško je splitski gitarist koji je s Jelenom Radan krenuo u potragu za fadom, dok je Iva bila u potrazi za livanjskim sevdah bluesom i glazbenicima koji bi joj se na tom putu priključili. Zajednička potraga je, umjesto prvom probom, završila prvom svirkom 2016. godine u klubu Evergeen na otoku Hvaru. Tu je i nastalo ime TransAcoustic, što označava spoj različitih svjetova, glazbe i senzibiliteta.

Foto: Privatni album

- Ovo je tek početak i zagrijavanje prije predstavljanja autorskog rada, a da mislimo ozbiljno pokazuje i suradnja s vrhunskim instrumentalistima i nagrađivanim glazbenicima: basist Mario Rašić, klavijaturist Danko Krznarić i bubnjar Mirsad Dalipi. S takvom ekipom je bio čisti užitak aranžirati ovu pjesmu u vintage opremljenom studiju Sunday Studios u Svetoj Nedelji, pod producentskom palicom Vedrana Baotića. Sviralo se i na Hammondu C3 koji se odlično uklopio sa zvukom grčkog buzukija. Do realizacije ove ideje došlo je zahvaljujući diskografskoj kući Scardona koja je podržala pothvat i dala nam veliko povjerenje i vjetar u leđa - govori.

Joško i Iva sviraju sevdah, blues i hrvatsku glazbu omiljenih autora. Važno je naglasiti da TransAcoustic ne čini vokal i njegova pratnja. Joško je glazbenik koji nikada ne ostaje u pozadini, a na koncertima ga se može vidjeti s minimalno tri instrumenta (gitara, mandolina i grčki buzuki) koje jednako svestrano i znalački svira.

Iva je ranije radila kao vjeroučiteljica u školama. Završila je Teološki fakultet u Splitu te je magistra katehetike. Paralelno s tim se obrazovala i razvijala kao glazbenica.

Foto: Privatni album

- To je bilo potpuno organski jer dolazim iz Livna, mjesta koje je poznato po sportašima i umjetnicima raznih profila, ali i po ukorijenjenosti u kršćansku tradiciju i baštinu. Tako da je ovo pitanje identiteta kojeg nema potrebe rascjepkavati. Radeći u školama sam provela dugi niz godine i da trebam ispočetka, sve bi ponovila baš kako je bilo. Iz škole sam otišla u potrazi za stalnim poslom i financijskom stabilnošću koju mi taj sustav nije nudio, ali i zato što sam se stručno razvijala u smjeru geštalt pedagogije i osjećala da mogu puno više ponuditi na drugim mjestima - ističe.

Foto: PROMO

Kad je odlazila predavati na otoke, trajekti su joj bili strani pojam, sve dok se 2012. po prvi put otisnula na Hvar, a onda i na Vis i Brač.

- Otoci su škole života i na tome sam im beskrajno zahvalna. Ja sam ambivert, odnosno lako se punim energijom iz okruženja, no volim se i često povući u sebe. Baš zbog toga mi je odgovarao život na otoku. Dan danas pamtim svakog đaka, a i oni se javljaju i nakon više od 10 godina, a viđamo se i na festivalima. S bivšim kolegama dan danas surađujem, a najdraža su mi bila putovanja na Brač s mojim trajektašima, dok sa supa(u)tnicama iz tog perioda se vidim na redovnim ručkovima. To mogu razumjeti samo oni koji su to iskusili. Posebne su te otočke veze. No, ipak je majčinstvo bilo najljepši mogući razlog da se iskrcam s tog broda i nastavim kopneno putovanje - kaže nam Iva. Osim pjevanjem, bavi se i pedagoškim geštalt savjetovanjem, a uz to je i asistent na edukaciji ekspresivne art terapije u Zagrebu. Osim toga, ubrzo će doktorirati obiteljsku i bračnu terapiju na Teološkom fakultetu u Ljubljani. Upitali smo je što ju je privuklo takvom načinu rada?

Foto: Privatni album

- S geštalt pedagogijom sam se susrela 2015. godine, zahvaljujući najdražim mi Slovencima, velikim stručnjacima i profesorima Stanku Gerjolju i Janezu Vodičaru s kojima dan danas surađujem na edukacijama integrativne geštalt pedagogije koje provodi Društvo integrativne geštalt pedagogije iz Split, čija sam dopredsjednica. Geštalt pedagogija je plod metoda i koncepta s područja geštalt filozofije, geštalt terapije te humanističke i geštalt psihologije. To je inovativan, univerzalan i cjelovit pristup čovjeku. Uz to sam praktičarka ekspresivne art terapije, pristupa koji je relativno nov za Hrvatsku, no vrlo važan zbog različitih ekspresivnih modaliteta koji nadilaze tradicionalnu terapiju razgovorom. Treba to čovjek iskusiti. Kroz ove pristupe se spojilo sve ono što znam i jesam. Od filozofije, preko teologije do umjetnosti i glazbe. Na doktoratu sam više umjerena na iznalaženje novih načina rada s obiteljima i osobnim asistentima osoba s invaliditetom i s poteškoćama u razvoju - pojasnila je.

Foto: Privatni album

Tvrdi da je bitno prihvatiti svoju prošlost, preuzeti odgovornost u sadašnjosti i otvoriti mogućnosti za budućnost jer je to osnova za svakog čovjeka. Na koncu, planova za TransAcoustic ima pregršt, ali zasad im je najbitnije da ostanu okruženi s ljudima i timom s kojima sada rade. Kuhaju se novi singlovi, neki su već i spremni.

- Nadamo se većim binama, festivalskim pozornicama i radnom ljetu. Samo neka nas prati dobro zdravlje, mirna duša i zdrava glava - rekla je za kraj.

