Vladarica pokera: Bogataši za njenim stolom gubili milijune...

Po njezinoj je karijeri snimljen film s Jessicom Chastain, u svijet pokera uveo ju je glumac Tobey Maguire, a kartaške večeri organizirala je u klubu "The Viper Room" koji je tada bio u suvlasništvu Johnnyja Deppa.

Molly Bloom možda nije bila dio holivudske kreme, ali je na njima odlično zarađivala. S nepunih 26 godina Bloom je od asistentice postala 'domaćin' najprestižnijih poker igara na planeti. Producenti, bankari, biznismeni, glumci i pjevači sjedili su za stolom i često gubili milijune tijekom večeri koje je organizirala upravo Molly. Rođena 1978. u Coloradu Bloom se uspješno bavila skijanjem, te je svojedobno bila treća u Americi. Mollyn otac je klinički psiholog i profesor na fakultetu, a majka i brat se također bave skijanjem.

Kao 12-godišnjakinja Molly je operirala kralježnicu radi skolioze, a od skijanja je odustala nakon što je doživjela nesreću pri kvalifikacijskom spustu za Olimpijadu. Planirala je, kaže, studirati pravo, ali prije fakulteta htjela je uzeti godinu dana slobodno. Otišla je u Los Angelesu i zaposlila se kao asistentica jednog od suvlasnika kluba "The Viper Room", te konobarica.

Foto: Screenshot/youTube

"The Viper Room" je 1993. osmislio i otvorio glumac Johnny Depp koji je oduvijek sanjao o glazbenoj karijeri koju je zapustio radi glume. Kako bi se vratio svojim rock'n'roll korijenima energiju je uložio u klub na Sunset Stripu gdje i dan danas obožavaju svirati poznati bendovi. Klub je zloglasan i zbog smrti talentiranog 23-godišnjeg glumca Rivera Phoenixa, Deppovog prijatelja koji je 1993. na Halloween umro od predoziranja na pločniku ispred kluba.

Bloom je u klub došla deset godina kasnije, a doveo ju je većinski vlasnik Darin Feinstein. Godinu dana kasnije prišao im je glumac Tobey Maguire s idejom da u podrumu kluba organiziraju večeri pokera, a za organizaciju i izvedbu je bila zadužena upravo Bloom.

- Kada mi je šef rekao da ću ja to preuzeti otišla sam doma i zbunjeno guglala pravila pokera, kakvu glazbu vole pokeraši i što jedu. Drugi dan sam se pojavila sa kompilacijom, platom sira i u minici. Ušla sam u sobu i vidjela najjače biznismene, glumce, političare. Odmah sam shvatila da je to prilika koju jedna djevojka iz malog gradića ne smije propustiti - rekla je Bloom o svojim početcima. Oko 'njezinih' stolova kartali su Ben Affleck, Leonardo DiCaprio, Macaulay Culkin i niz drugih zvijezda.

Foto: Screenshot/youTube

- Tobey Maguire je bio šu*ak koji me htio natjerati da za bakšiš od 1.000 dolara glumim tuljana, i to pred svima. Odbila sam. A najviše novca mi je ostavljao Ben Affleck koji je ujedno bio i beskrajno simpatičan - rekla je Bloom. Do 2006. susreti su se premjestili u luksuzne hotele ili stanove igrača, a 2007. je Bloom započela vlastiti biznis. Tvrtku je registrirala kao 'event i catering' kompaniju. Tri godine kasnije biznis je preselila u New York kako bi privukla financijaše, a godinu dana kasnije morala je platiti preko 100.000 dolara zaostalih poreza.

Bloom je, navodno, stalno tražila savjete odvjetnika da je upute ukoliko krši federalne zakone. Oni su joj, rekla je, uvijek odgovarali da je najvažnije 'ne kršiti zakon dok kršiš zakon' - što je ovjekovječeno odličnom scenom u filmu. Napomenuli su joj da se ne smije 'ponašati kao Vegas i uzimati postotak iz osnovnog uloga (pot)'.

- Moj pad je bio u tome što sam u jednom trenutku postala i banka koja je kreditirala igrače. Nekoliko puta sam pogriješila u procjeni i provjeri osobe, i ostala bez novca. I onda sam krenula, poput casina u Vegasu, uzimati iz pota. Time sam prekršila federalni zakon, a FBI je saznao za nas jer je jedan igrač u Los Angelesu natukao šest milijuna dolara duga. Novac i pohlepa su mi udarili u glavu, i donosila sam loše odluke - rekla je Bloom o početku kraja.

Foto: Screenshot/youTube

Bloom je 2013. bila jedna od 33 osobe koje su optužene za 100 milijuna dolara vrijednu operaciju pranja novca i nezakonitih aktivnosti (kockanje). Spominjan je i reket, iznuda, prevara i druge stvari, a Bloom je mogla dobiti i kaznu od 10 godina zatvora. Priznala je 'manja' zlodjela i upletenost u operacije te je osuđena na godinu dana uvjetno, tisuću dolara kazne i 200 sati dobrotvornog rada, a morala se i odreći sve zarade. Njezin je odvjetnik tvrdio kako je Bloom nasilno uvedena u svijet pokera od strane svojeg bivšeg šefa.

POGLEDAJTE VIDEO:

U filmu redatelja Aarona Sorkina Bloom igra Jessica Chastain, a njezinog odvjetnika Idris Elba. Film se bavi upravo suđenjem a kroz niz 'flashbackova' Bloom pojašnjava svoje početke i uspon. Sorkin je za svoj scenarij dobio i nominaciju za Oskara, a mnogi su nezadovoljni jer nominaciju za najbolju žensku ulogu nije dobila Jessica Chastain.

- Laska mi što me glumi upravo Chastain, famozna je - rekla je Bloom o glumici. Kritičari kažu kako je to odličan i zabavan primjer filma o 'djevojci koja preuzima mjesto rezervirano isključivo za moćne muškarce', a Sorkin je scenarij temeljio na memoarima Molly Bloom koji su izašli 2014. godine.

- Sada želim pomagati ženama, posebno da ne naprave greške kao ja. Volim 'networking' i građenje zajednica, u tome sam dobra, i vrijeme je da se posvetim takvom poslu - rekla je Bloom prošle godine.