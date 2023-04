Vladimir iz 'Najslabije karike' znao sva pitanja, izbacili ga bez razloga, a sad odbio putovanje

Vladimir Krnač, građevinski radnik bez stalnog zaposlenja iz Bačkog Petrovca, nije imao niti jedan netočan odgovor u srpskoj 'Najslabijoj karici', a točno je odgovorio na 22 uzastopna pitanja. Međutim, to mu nije bilo dovoljno da uđe u finalni krug, a Vladimir je sada odbio putovanje koje mu je trebala financirati TV Prva.

- Sve je to u redu, ali morat ću to sve odbiti, malo me je blam. Ja sam u prijavi morao navesti na što i gdje ću potrošiti novac i palo mi je na pamet da bih otputovao u Egipat, što jest moja želja već dvadesetak godina. I eto, taj Egipat je ispao tema dana - rekao je Vladimir za Telegraf.

Vladimir je komentirao i riječi voditelja NIkole Koje (55).

- Te zadnje riječi koje je istaknuo, kada sam ispao, to će mi ostati do kraja života i mogu reći da je moja kviz-karijera obogaćena time što je on... I svaka mu čast, i kao glumcu i kao čovjeku - poručio je Vladimir na što je Kojo rekao da mu je neugodno.

Nakon sudjelovanja u showu, Vladimir je rekao kako je dobio puno ponuda za posao.

- Ponude pljušte sa svih strana. Da, ja se bavim građevinom, jest da je teško, ali ja sam u tome tridesetak godina, tako da sa 60 godina mislim da je kasno za neki novi početak - zaključio je.

