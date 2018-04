Vlado Kalember: Privatni život i karijeru mu je obilježila Ana

Uhvatili smo nevjerojatan period showbizza. To je bilo vrijeme kad je bila velika fora lijepiti postere po zidu. Djevojke nisu bile fora ako nisu bile nečiji fan, rekao je svojedobno glazbenik Vlado Kalember o danima najveće slave sa Srebrnim krilima. Kalember, koji danas slavi 65. rođendan, ove godine je s bendom obilježio 40 godina.

Foto: Privatni arhiv

- Ne slavim ni rođendane, pa neću ni 40 godina Srebrnih krila. Nastupamo kao i na svakom koncertu - rekao je nedavno glazbenik. Srebrna krila bila su prvi bend u povijesti pop glazbe u Jugoslaviji koji je premašio pola milijuna prodanih ploča, i to s pjesmom 'Ana'. Proslavio ih je Saša Zalepugin (84) koji ih je pozvao u ondašnje 'Nedjeljno popodne'.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Kad su me počeli prepoznavati na ulici, mislio sam da imam mrlju na košulji ili otkopčan šlic. Ljudi su prstom pokazivali na mene, a ja sam mislio da nešto sa mnom nije u redu - prisjetio se Kalember. Članove benda prije gostovanja na televiziji nitko nije poznavao, iako je njihova pjesma 'Ana' bila megahit. Vlado se za glazbu zainteresirao zbog djevojaka, a njihovu naklonost je uspio steći. No bila je riječ o curicama od 14 ili 15 godina koje su slale tisuće pisma njemu i kolegama iz benda.

Foto: Privatni arhiv

Djevojke od 20 godina koje su ih zanimale bile su, kako kaže, prave frajerice i nije bilo šanse da im priđu. Kalember i danas tvrdi su kolege i on više bili sami nego okruženi curama.

Oko ponoći smo nakon nekoga koncerta hodali sami po gradu i Žuti kaže: ‘Toliko komada mašta o nama, a mi kao kreteni solo hodamo po gradu’. Bili smo hiperaktivni, ali uopće nismo imali toliko komada kako se mislilo ili pisalo - kaže Vlado i dodaje da je propjevao jer su istodobno s pojavom Srebrnih krila u svijetu bili vrlo popularni hrapavi glasovi. Najveći značaj za karijeru benda je bilo upoznavanje Ljerke Lekić, koja je radila kao tajnica generalnog direktora ondašnjeg Jugotona.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

- Došla bi nas poslušati jer je čula buku i rekla da smo joj simpatični. Sredila nam je da još kao grupa Helium snimimo prvi singl. Koji mjesec kasnije pitao sam je da me upozna s Đorđem Novkovićem - ispričao je Kalember. Doma bih se sa svirki vraćao u pet ujutro, a već oko devet mu je jednom zazvonio telefon. Mama mu je utrčala u sobu, budila ga i rekla da ga zovu iz Jugotona. S druge strane bio je Đorđe Novković. Pozvao je Vladu da oko devet ujutro sljedeći dan dođe k njemu.

- Došao bih i da mi je zakazao u šest sati. Ponio sam ogromni magnetofon iako je kaseta bila sasvim dovoljna. Đorđe ga je uključio i za koji trenutak ugasio. Rekao je da je dovoljno čuo. Nazvao me i sutra, opet u devet ujutro, i opet me mama budila. Došao sam do njega a on mi odsvirao ‘Anu’. Napravili smo demosnimku, Đorđe je poslušao i sagnuo glavu - rekao je Kalember.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Za godinu dana ste prvi bend u Jugoslaviji - rekao mu je Novković i iznenadio ga. Prvi bend postali su za četiri mjeseca. No sve su diskografske kuće odbile snimiti 'Anu' sve dok se Novković nije posvađao u Jugotonu i natjerao ih da snime pjesmu.

- Mi smo tad već bili na ljetnoj gaži u Vodicama. Desetak dana nakon što je pjesma snimljena, treštala je sa svih radiopostaja. I iz džuboksa na mini golf igralištu puštali su je svakih pet minuta. Domaći su me ispitivali: ‘Što ne pivate Anu kad pivaš isto ko i taj s radija’. I privatni Kalemberov život je obilježila jedna Ana, violončelistica Ana Runcer (35). Bivši supružnici imaju sina Darijana (11), a unatoč prekidu, ostali su dobri prijatelji, a i profesionalno surađuju. Ana je bila i posebna gošća na koncertu Srebrnih krila u Mariboru prije dvije godine.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Bend i danas puni svaku dvoranu u Rusiji, Bugarskoj..., kamo ih često zovu. Ne misli o sebi da je velika zvijezda i najdraže mu je govoriti o danima kad je u grupi Korona, preteči Srebrnih krila, svaki dan, bez ijednog slobodnog dana, svirao kod Vilčeka, gostionici na Staroj karlovačkoj.