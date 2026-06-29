Vlado Kalember 'upao' je na set s osuđenim Bokijem 13

Finale prve sezone glazbenog natjecanja 'Hype Zvezde' okupilo je u nedjelju u Beogradu glazbena imena narodnjačke scene. Među njima se, nekako, našao i Vlado Kalember, jedan od omiljenijih pjevača u bivšoj Jugoslaviji.

Foto: Antonio Ahel

U završnoj emisiji pridružio se žiriju. Društvo su mu pravili stalna postava srpskog pjevačkog natjecanja - Miroslav Ilić, Mira Škorić, Lepa Lukić, Aca Lukas i Boki 13, a posebna gošća finala bila je Ana Nikolić. Najviše pogleda privukao je Boki 13 ekstravagantnim srebrnim izdanjem s golemim okruglim ovratnikom i visokim platformama. Makedonski televizijski voditelj posljednjih je godina često u središtu pozornosti i zbog sudskih postupaka.

Foto: Antonio Ahel

Godine 2020. osuđen je na devet godina zatvora zbog pranja novca i trgovanja utjecajem u aferi Reket. Kazneni sud u Skoplju u studenom 2023. prekinuo mu je izdržavanje zatvorske kazne zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja nakon operacije želuca, a Apelacijski sud u Skoplju 2026. smanjio mu je kaznu na pet godina.

Foto: Antonio Ahel

Sve je kulminiralo proglašenjem pobjednika. David Gruevski odnio je titulu i glavnu nagradu od 50.000 eura. Emran Musić završio je na drugome mjestu i osvojio 30.000 eura, Slobodanka Taneva bila je treća te je nagrađena s 20.000 eura, a posebnu nagradu žirija vrijednu 10.000 eura dobila je Sanja Todorović.