Vlasta Ramljak: 'Nema mjesta za muškarca u mom životu....'

Odlazak supruga Zvonka bio mi je najteži trenutak u životu. Nismo bili samo bračni par, nego kao prst i nokat. Osam godina u meni je velika praznina koju ispunjavaju četiri unučice i teatar, kaže Vlasta Ramljak (58).

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL SJAJNE PREDSTAVE Vlasta je igrala u hit predstama HNK, poput ‘Tko pjeva zlo ne misli’ i ‘Ciganin, ali najljepši’

Kao i sve uspjehe zadnjih osam godina, sreću radi jako uspješne sezone podijelila je s pokojnim suprugom. Sa Zvonkom, kaže, priča svaki dan. U zagrebačkom HNK igrala je u hit predstavama 'Ciganin, ali najljepši' i 'Tko pjeva, zlo ne misli', 'Kralj Lear', 'Ljudi od voska', 'Peer Gynt'... Kazalište je cijelu sezonu bilo rasprodano.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL SNIMALA WINNETOUA Imala je šest godina kad ju je ekipa iz filma zapazila te ponudila ulogu njoj i majci

- Prokomentiram sve s njim jer mislim da me čuje. Sjednem, zapalim cigaretu, uzmem čašu vina i kažem na glas: ‘E, kako bi sad bio ponosan na mene’. Jako mi nedostaje, kompenziram to našim razgovorima - rekla je Vlasta. Kad se pripremala predstava 'Tko pjeva zlo ne misli', redatelj Rene Medvešek rekao je glumcima da ne misli raditi kopiju filma.

- Dugo smo propitkivali i povijest radija, Zagreba, predratni period... Istraživali smo koje su se reklame puštale, što je bilo sa smećem Zagreba 1936. Pokazalo se da je to i danas aktualno pitanje. Naime, i 1936. su obećavali da će se problem smeća riješiti najkasnije iduće godine – priča Vlasta.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL Damir Lončar i Vlasta Ramljak veliki su prijatelji, a jedno drugog zovu Debeli

Više ne skriva da su glumci strepili hoće li ih publika tražiti da im vrate novac, bojali su se da će željeti kazališnu verziju filma. No uspjeli su. Na tome im je čestitala i Mirjana Bohanec, koja je glumila Anu Šafranek u filmu. Nakon fešte iza premijere glumica je pohitala kući podijeliti emocije sa Zvonkom.

– Još mi je u srcu i uvijek će biti. Nema prostora za drugog muškarca. To mi neki ne vjeruju, ali oni koji me dobro poznaju, koji su i njega poznavali, kažu: ‘Pa naravno, jasno je’. Iz tuge zbog njegova odlaska izvukla me unučica Mia. Bila sam depresivna, nije mi bilo ni do čega - priča Vlasta. Danas je baka četvero unučica. Sve četiri su različite, a ona u njima traži sličnosti s njom i sa Zvonkom. Mia je, kaže, isti Zvonko, ima i madež na istome mjestu. Mala Sara je ista Vlasta. Tena je nježna, krhka, lepršava, a Ema ima morsko plave oči i plavu kosu.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL Sa samo 15 godina vodila je dječji festival

- Jako se volimo, trebaju mi samo njih četiri - kaže Vlasta. Igra u HNK Zagreb, redovita je profesorica na Akademiji u Osijeku, a glumi i u Mađarskoj. Stalno je na putu jer, priča, na ponudu ne zna reći 'ne'.

NE MOŽE BEZ POSLA

- Sve mogu i hoću. To je posebna vrsta adrenalina. Imala sam sreće, nisu mi se dosad projekti poklopili. Da mi se dogodi da mjesec i pol nemam ništa raditi, izmislila bih si posao. Bude i neprospavanih noći od opterećenja, ali to me drži da budem vitalna, mlada iznutra - priča glumica.Istodobno je u Zagrebu spremala 'Ciganina, ali najljepšeg', a u Pečuhu 'Povratak Filipa Latinovicza'. Bilo joj je, kaže, jako teško, kemijala je vožnje, autobusom do Virovitice, gdje su je čekali Mađari pa vozili do Pečuha.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL S kćeri u mladosti. Sad je već postala baka

- Možda bi netko rekao: ‘Ne mogu toliko, previše mi je. Radili smo za novo hrvatsko kazalište u Pečuhu. Dobra ekipa, Nela Koscicz, moja bivša studentica i Damir Lončar, moj dragi prijatelj. Dugo nismo igrali skupa i sad smo u istoj predstavi. To mi je bio dodatni motiv, puno mi je značilo igrati s mojim Debelim. I on mene zove Debela - rekla nam je Vlasta koja, uza sve poslove, stiže i predavati na Akademiji u Osijeku.

STUDENTI ME JAKO VOLE

Njezini studenti kažu da je pravedna, zahtjevna, otvorena i stroga kad to treba biti. Kad prvi put ušeta među studente, uvijek je svi gledaju sa strepnjom.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL S prijateljicama i prijateljima iz srednje škole

- Vole me. Kad je Osječka akademija slavila desetu obljetnicu, imala sam ispit u Lapidariju Muzeja Slavonije. Puno gledalište, prolaze neki ljudi, ja ih hoću zaustaviti i ugledam svojeg asistenta. Kaže on: ‘Sve je u redu’, pa vidim i bivše studente. Mislim si: ‘Opet neki štrajk, kud baš na mom ispitu?’. Svjetla su se upalila, a njih 100 pošlihtanih. Deset generacija studenata govore: ‘Evo već deseta godina...’ i u tekst ukomponiraju moje ime. Na kraju su donijeli tortu na kojoj su napisali ‘Evo već deseta godina’. Zlatko Sviben je rekao da je to samo Zlatko Crnković doživio, a mene je svemu tome naučio veliki glumac i profesor Tonko Lonza - priča. Ljeto će s Miom, Tenom i Sarom provesti na moru. Žao joj je što je Ema premala da ide.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL ZAIGRANA BAKA najviše uživa u igri sa svoje četiri unuke

– Ima samo godinu dana i ne usudim je se uzeti. Sve radimo zajedno: od kula u pijesku pa do kuhanja. I svi nas znaju – smije se. Iako već zna da je u sljedećoj sezoni također očekuje puno posla, naći će, kaže, vremena i za sapunicu, ako je pozovu.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Pamtimo je kao Maru iz 'Ponosa Ratkajevih', a igrala je i u 'Zabranjenoj ljubavi', 'Običnim ljudima', 'Larinu izboru', 'Dolini sunca'...Kolege joj vole komplimentirati, reći joj da se ne zna je li ljepša izvana ili iznutra. Ovo drugo joj je posebno drago.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Kad to čujem, najsretnija sam na svijetu. Imam ispunjen život, i kazališno i privatno. Zadovoljna sam i sretna – rekla je glumica.