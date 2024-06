Vlatka Pokos objavila je fotku sebe samo u ručniku: 'Čarobno'

Posljednjih mjeseci je raspored Vlatke Pokos (54) poprilično ispunjen. Vratila se na scenu s povratničkim singlom 'Žena od afera', koji je nastao u suradnji s reperom i producentom Sharkyjem, a nedavno je radila i kao voditeljica na Europskom prvenstvu u ragbiju u Makarskoj. Tamo joj je šef bio dečko Većeslav Holjevac, bivši reprezentativac, a danas glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza.

Bez obzira na pun raspored obaveza, Pokos ipak nađe vremena za sebe i za uživanje. Na društvenim se mrežama prisjetila jednog takvog trenutka otprije nešto više od mjesec dana.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Pokos je tada bila u jednom salonu za masažu, a na Instagramu je pokazala odraz sebe u ogledalu. Pratitelji su mogli primijetiti kako na sebi ima samo ručnik kojim je ogrnula svoje tijelo...

- Čarobno - napisala je uz fotografiju.

Foto: Instagram

Nedavno je Pokos progovorila i o nazivu svoje nove pjesme.

- Pjesma je pisana za mene ciljano i, znači, taj mladić koji ima samo 21 godinu je malo mene guglao, ja vjerujem da on uopće nije imao pojma tko sam ja, ali možda su mu mama i tata u tome pomogli. Malo me je guglao i onda je shvatio da ljudi mene percipiraju kao ženu od afera - rekla je Pokos za In Magazin.

Dodala je da je njezini najbliži ljudi poznaju kao prizemljenu ženu, no da javnost očito ima percepciju o njoj kao ženi od afera.