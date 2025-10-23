Vlatko Stefanovski o prijemu kod kralja Charlesa: 'Rekao je da će poslušati moj album'

Tamno odijelo, kravata i šilterica na glavi. Bio je to izbor Vlatka Stefanovskog za primanje kod kralja Charlesa III. Jedan od najcjenjenijih gitarista ovih prostora u srijedu je bio kod britanskog kralja u St. Jame’s Palace, kojemu je uručio svoj aktualni album “London Sessions”, objavljen u izdanju Croatia Records. Time je postao jedini glazbenik iz regije koji je imao osobni susret s britanskim monarhom.

Foto: Privatni album

- Ovo je bio moj drugi susret s kraljem Charlesom. Prvi se dogodio 1998. godine, kad je, tad kao princ od Walesa, posjetio Skoplje. Tad je pokazao veliki interes za glazbu, a ja sam imao priliku kratko razgovarati s njim i pokloniti mu album ‘Gipsy Magic’. Razgovarali smo o glazbi i životu općenito, i stekao sam dojam da mu je zanimljivije razgovarati s umjetnicima nego s političarima - rekao je Stefanovski pa objasnio:

- Ovoga puta dobio sam poziv Britanskog savjeta da budem jedan od sudionika na Kraljevskom prijemu (Royal Reception), što mi je bilo veliko zadovoljstvo i čast. Prijem je, naravno, bio na visokoj razini, s obaveznim dress codeom, u St. James’s Palaceu, u organizaciji britanskog premijera Keira Starmera. Osim mene, na prijemu su sudjelovali i umjetnici iz filmskog svijeta - Rade Šerbedžija, organizatori Exit festivala, redatelj Milčo Mančevski i mnogi drugi. Imao sam priliku malo dulje razgovarati s kraljem, a bio je posebno oduševljen kad sam mu pokazao fotografiju staru više od 20 godina, snimljenu tijekom njegova posjeta Skoplju. Tad sam mu rekao da imam još nešto za njega i poklonio mu CD ‘London Session’, koji sam snimio u studiju Abbey Road. Zanimalo ga je o kakvoj je glazbi riječ i obećao je da će svakako poslušati album.

Foto: Privatni album

Album “London Sessions”, objavljen na CD-u i trostrukom LP izdanju u nakladi Croatia Recordsa, snimljen je u legendarnom Abbey Road Studiju 3 u Londonu.

Na albumu, uz Stefanovskog, sudjeluju njegov sin Jan Stefanovski na bubnjevima i Tihomir Hojsak na električnom kontrabasu.

Foto: Privatni album

- Naravno, posjet Londonu nije mogao proći bez ponovnog dolaska u Abbey Road, u slavnu kantinu, gdje sam uživao u kavi. Još pod dojmom susreta, nastavljam sa svojim bendom Janom Stefanovskim, Ivanom Kukićem i Damirom Imerijem - turneju po Bosni i Hercegovini - rekao je Stefanovski.