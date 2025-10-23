Britanski kralj i kraljica stigli su u posjet Vatikanu: Pogledajte fotke susreta s Papom Lavom...

Britanski kralj Charles i kraljica Camilla stigli su u dvodnevni posjet Svetoj Stolici. Tamo će se susresti s Papom Lavom XIV., a ono po čemu je ovaj događaj poseban je činjenica da simbolizira zajedništvo između Katoličke i Engleske crkve.

Foto: Simone Risoluti

Nakon 500 godina od Reformacije nedavno izabrani Papa i aktualni britanski monarh zajedno će moliti na javnoj službi u vatikanskoj Sikstinskoj kapeli, u kojoj je prije svega nekoliko mjeseci održana konklava. Cilj susreta je jačanje veze i suradništva između dvije Crkve.

Foto: Simone Risoluti

Kraljevski par susreo se s Papom u službenoj rezidenciji Svetog Oca, odnosno Apostolskoj palači. Nakon toga, kralj Charles trebao bi se sastati s državnim tajnikom Svete stolice, odnosno kardinalom Pietrom Parolinom. Za to vrijeme, kraljica Camilla posjetit će Capellu Paolinu. Nadalje, danas će se održati i ekumenska služba na kojoj će Papa i kralj zajedno moliti posebno se osvrnuvši na njihovu predanost brizi za okoliš i zaštitu prirode.

Foto: Simone Risoluti

Britanski monah i njegova supruga nakon toga prisustvovat će i službi u Bazilici svetog Pavla izvan zidina. Ovaj sakralni objekt ima izniman povijesni značaj za britansku kraljevsku obitelj, budući da je upravo ona u vrijeme srednjega vijeka pomagala u održavanju bazilike u kojoj se nalazi i tijelo sv. Pavla, piše BBC. Iznimna čast kralju Charlesu bit će iskazana i posebnim sjedalom napravljenim za njega, ali i sve njegove buduće nasljednike koji će tamo dolaziti.

Foto: Yara Nardi

Posjet kraljevskog para, koji se trebao dogoditi još u travnju, no odgođen je zbog bolesti pokojnog Pape Franje, završit će prijemom u Papinskom sjemeništu Beda. Značaj ovog povijesnog događaja nije uspio zasjeniti ni skandal princa Andrewa koji je nedavno izgubio svoje titule.

Foto: Phil Noble