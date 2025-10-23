Obavijesti

POVIJESNI DOGAĐAJ

Britanski kralj i kraljica stigli su u posjet Vatikanu: Pogledajte fotke susreta s Papom Lavom...

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Britanski kralj i kraljica stigli su u posjet Vatikanu: Pogledajte fotke susreta s Papom Lavom...
5
Foto: Simone Risoluti

Nakon pola tisućljeća, aktualni britanski vladar kralj Charles i nedavno izabrani predstojnik Svete Stolice zajedno će moliti u Sikstinskoj kapeli

Britanski kralj Charles i kraljica Camilla stigli su u dvodnevni posjet Svetoj Stolici. Tamo će se susresti s Papom Lavom XIV., a ono po čemu je ovaj događaj poseban je činjenica da simbolizira zajedništvo između Katoličke i Engleske crkve.

Britain's King Charles and Queen Camilla arrive to meet with Pope Leo XIV at the Vatican
Foto: Simone Risoluti

Nakon 500 godina od Reformacije nedavno izabrani Papa i aktualni britanski monarh zajedno će moliti na javnoj službi u vatikanskoj Sikstinskoj kapeli, u kojoj je prije svega nekoliko mjeseci održana konklava. Cilj susreta je jačanje veze i suradništva između dvije Crkve.

Pope Leo greets King Charles during a private audience at the Vatican
Foto: Simone Risoluti

Kraljevski par susreo se s Papom u službenoj rezidenciji Svetog Oca, odnosno Apostolskoj palači. Nakon toga, kralj Charles trebao bi se sastati s državnim tajnikom Svete stolice, odnosno kardinalom Pietrom Parolinom. Za to vrijeme, kraljica Camilla posjetit će Capellu Paolinu. Nadalje, danas će se održati i ekumenska služba na kojoj će Papa i kralj zajedno moliti posebno se osvrnuvši na njihovu predanost brizi za okoliš i zaštitu prirode.

Pope Leo XIV meets with Britain's King Charles and Queen Camilla during a private audience at the Vatican
Foto: Simone Risoluti

Britanski monah i njegova supruga nakon toga prisustvovat će i službi u Bazilici svetog Pavla izvan zidina. Ovaj sakralni objekt ima izniman povijesni značaj za britansku kraljevsku obitelj, budući da je upravo ona u vrijeme srednjega vijeka pomagala u održavanju bazilike u kojoj se nalazi i tijelo sv. Pavla, piše BBC. Iznimna čast kralju Charlesu bit će iskazana i posebnim sjedalom napravljenim za njega, ali i sve njegove buduće nasljednike koji će tamo dolaziti.

Britain's King Charles and Queen Camilla make their first state visit to the Holy See since Pope Leo XIV's election
Foto: Yara Nardi

Posjet kraljevskog para, koji se trebao dogoditi još u travnju, no odgođen je zbog bolesti pokojnog Pape Franje, završit će prijemom u Papinskom sjemeništu Beda. Značaj ovog povijesnog događaja nije uspio zasjeniti ni skandal princa Andrewa koji je nedavno izgubio svoje titule.

Britain's King Charles and Queen Camilla make their first state visit to the Holy See since Pope Leo XIV's election
Foto: Phil Noble

