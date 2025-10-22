Obavijesti

Show

Komentari 1
SUSRET ZA PAMĆENJE

Velika čast: Kralj Charles III primio Vlatka Stefanovskog

Piše 24sata, Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Velika čast: Kralj Charles III primio Vlatka Stefanovskog
3
Foto: Privatni album

Kralj Charles III. uoči Berlinskog procesa u Londonu priredio je prijem za predstavnike Zapadnog Balkana, a među uzvanicima bio je i gitarist Vlatko Stefanovski, koji mu je predstavio svoj novi album

Uoči summita lidera zemalja Zapadnog Balkana, poznatijeg kao Berlinski proces, koji se održava u Londonu, britanski kralj Charles III u utorak je primio delegacije iz šest zemalja: Albanije, BiH, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova i Srbije. U pratnji britanskog premijera Keira Starmera u palači Sv. Jamesa kralj je, osim političara i diplomata, primio i umjetnike iz tih zemalja. Među njima je bio i jedan od najvećih gitarističkih virtuoza s ovih prostora, Vlatko Stefanovski.

U ČAST OLIVERU FOTO Jazz večer u sklopu 'Traga u beskraju': Nastupili su Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić
FOTO Jazz večer u sklopu 'Traga u beskraju': Nastupili su Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić

Legendarni je glazbenik kralju predstavio album London Sessions koji je Vlatko Stefanovski Trio snimio u čuvenom londonskom studiju Abbey Road.

Foto: Privatni album

Ovo nije bio njihov prvi susret. Stefanovski je tadašnjeg princa Charlesa upoznao još početkom devedesetih u Skoplju, gdje su razmijenili nekoliko riječi o glazbi i životu.

- Upoznao sam ga i pokazao je interes. Mogu vam reći svi ovi drugi su bili previše službeni, ja sam bio odjeven u kožnu jaknu i izgledao sam malo kao intruder na toj zabavi. Moj menadžer je bio sa mnom i pitao je mene da li sam zadovoljan s menadžerom, a njega je li zadovoljan sa mnom - prisjetio se ranije osnivač legendarne grupe Leb i sol za IN Magazin.

Foto: Privatni album

Vlatko Stefanovski dobitnik je najviše državne nagrade Makedonije za životno djelo u kulturi i umjetnosti, a Sveučilište Sv. Kirila i Metodija iz Skopja uručilo mu je počasni doktorat iz umjetnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice
PROCIJENITE SAMI

FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice

Izgledati što mlađe i što ljepše, želja je mnogih zvijezda koje su se odlučile 'korigirati' u ordinacijama plastičnih kirurga. No neke su u tome i pretjerale
Lille obara i u ležernom izdanju: Sve je očarao duboki dekolte
'ZAPALILA' MREŽE

Lille obara i u ležernom izdanju: Sve je očarao duboki dekolte

Splićanka je na društvenim mrežama objavila selfieje na kojima pozira u trenirci i bijelom topu. To je bilo dovoljno njenim pratiteljima da je obasipaju hrpom komplimenata
Što vas čeka u sapunicama i serijama u srijedu? Blanka i Miro se pitaju što je Karlo rekao
DNEVNI PREGLED

Što vas čeka u sapunicama i serijama u srijedu? Blanka i Miro se pitaju što je Karlo rekao

Doznajte što vas očekuje ove srijede 22. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025