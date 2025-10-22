Velika čast: Kralj Charles III primio Vlatka Stefanovskog

Uoči summita lidera zemalja Zapadnog Balkana, poznatijeg kao Berlinski proces, koji se održava u Londonu, britanski kralj Charles III u utorak je primio delegacije iz šest zemalja: Albanije, BiH, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova i Srbije. U pratnji britanskog premijera Keira Starmera u palači Sv. Jamesa kralj je, osim političara i diplomata, primio i umjetnike iz tih zemalja. Među njima je bio i jedan od najvećih gitarističkih virtuoza s ovih prostora, Vlatko Stefanovski.

Legendarni je glazbenik kralju predstavio album London Sessions koji je Vlatko Stefanovski Trio snimio u čuvenom londonskom studiju Abbey Road.

Foto: Privatni album

Ovo nije bio njihov prvi susret. Stefanovski je tadašnjeg princa Charlesa upoznao još početkom devedesetih u Skoplju, gdje su razmijenili nekoliko riječi o glazbi i životu.

- Upoznao sam ga i pokazao je interes. Mogu vam reći svi ovi drugi su bili previše službeni, ja sam bio odjeven u kožnu jaknu i izgledao sam malo kao intruder na toj zabavi. Moj menadžer je bio sa mnom i pitao je mene da li sam zadovoljan s menadžerom, a njega je li zadovoljan sa mnom - prisjetio se ranije osnivač legendarne grupe Leb i sol za IN Magazin.

Foto: Privatni album

Vlatko Stefanovski dobitnik je najviše državne nagrade Makedonije za životno djelo u kulturi i umjetnosti, a Sveučilište Sv. Kirila i Metodija iz Skopja uručilo mu je počasni doktorat iz umjetnosti.