Nakon smrti supruge posvetio se djeci: 'Sve ću za njih učiniti'

Imao sam 11 ili 12 godina kad sam počeo s bubnjevima. Bili su cijeli raspadnuti, malo sam svirao, ali ništa pretjerano ozbiljno. S vremenom sam prešao na gitaru i negdje krajem srednje škole počeo sam se ozbiljno baviti glazbom, priča nam makedonski kantautor i bivši gitarist grupe Leb i sol, Vlatko Stefanovski (61). Kao dječak, uvijek je bio znatiželjan pa ga nije samo interesirala glazba. Volio je i sport, fotografiju, crtanje... ali bubnjevi i gitara su ga ipak najviše zanimali.

Nije išao u glazbenu školu nego je učio preko gramofona i od popularnih bendova tog vremena upijao je kao spužva.

Osvajali smo publiku

- Ma ja sam to malo čeprkao po različitim hobijima. Ne može se reći da sam se tad profesionalno bavio glazbom zato što sam bio dječak. Ništa to nije bilo ozbiljno u početku, moram priznati - istaknuo je kantautor. Kad je 1976. osnovao Leb i sol, imao je samo 19 godina i nije uopće bio siguran može li se živjeti od glazbe. Objavili su ukupno 15 albuma, a kao razlog zbog kojeg su se 1991. godine odlučili razići navodi prezasićenost.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nismo se svađali, ali ne mogu ni tvrditi da sam sa svim članovima benda ostao u vrhunskim odnosima. Mislim da je pravi razlog prezasićenost i napor. Stalno autobusi, nastupi... U početku je sve to bilo bajno, nama mladima jako uzbudljivo jer smo bili željni novih putovanja, novog iskustva... Osvajali smo publiku i radili nešto što se i danas cijeni - prisjeća se Stefanovski dana dok je žario i palio s bendom. Istaknuo je da treba imati na umu kako se pjesme s godinama zaboravljaju i albumi gube slušanost, ali da to za njih ne vrijedi jer na diskofilskom tržištu još imaju velik utjecaj.

Stvara glazbu za filmove

Makedonski kantautor već dugi niz godina stvara glazbu za kazalište i film, a kaže nam kako je njegova obitelj imala velik utjecaj na to.

- Da me ne biste pogrešno shvatili, nisu me oni tjerali na to ili takvo nešto nego je mama glumica, tata redatelj, a brat dramski pisac. U tom sam okružju jednostavno odrastao. Mogu vam reći da razumijem proces stvaranja nekoga kazališnoga komada ili, što bi se reklo, od prvog čitanja do premijere - priča nam makedonski virtuoz, koji je radio glazbu na filmovima ‘Nebeska uzica’ Ljubiše Samardžića, ‘Serafin - svetioničarev sin’ i mnogim drugim..

'Nismo se svađali, ali došlo je do prezasićenosti. Stalno autobusi, nastupi... prisjeća se Stefanovski dana u bendu Leb i sol'

Zauzet: 'Volio bih napisati autobiografiju, ali ne stignem'

Nakon razlaza s bendom ostvario je vrlo uspješnu samostalnu karijeru i objavio 20 albuma. Sa svakom pjesmom nastoji biti što inovativniji da ne bi publici postao dosadan.

- Mijenjam kut gledanja, navike i borim se. Da biste publici bili svježi, morate biti i sebi. Nemam neke rituale prije pisanja pjesama. Pjesma nastaje kad se njoj dolazi na svijet. Jedino što ja mogu jest isprovocirati inspiraciju, ostalo sve dođe samo. Odmah je ‘istresem’ na papir - objašnjava Stefanovski.

Foto: vlatko stefanovski.com

U listopadu prošle godine dobio je nagradu za životno djelo, za koju je izjavio da je presretan jer smatra kako je to najveće priznanje koje Makedonija može dati. Nekoliko dana kasnije objavio je novi album pod nazivom “Mother tongue”, na koji je vrlo ponosan.

Najteže razdoblje života

- Riječ je o intimnom albumu, a vrlo je zanimljivo kako je nastao. Našao sam maminu sliku za koju sam znao da postoji samo što je nisam dugo vidio, pa sam zaboravio na nju. Odnio sam je na restauraciju i digitalizaciju jer je bila oštećena i zgužvana. Kad su je popravili, znao sam da tu sliku moram iskoristiti za cover novog albuma - priča. Isprva je u planu imao drukčije ime za album, ali ugledavši fotografiju majke, uočio je simboliku svega i odlučio promijeniti naslov. Prošle mu je godine preminula supruga Gordana pa je sad svu brigu o kućanskim poslovima, ali i o dvoje djece, Janu i Ani, preuzeo glazbenik.

- To mi je bilo vrlo teško razdoblje u životu. Ali imam svoju djecu, koju moram uzdržavati, dati im sve što mogu. Djeca su moj smisao života i zato sam preuzeo obvezu oko kućanskih poslova. Ne pada mi to teško, za njih ću sve učiniti - zaključio je. Imao je u planu i pisanje autobiografije, ali ne stigne zbog stalnih nastupa i obveza.

- Nisam ni počeo, ali vjerujem u sebe i, čim napišem prvu rečenicu, dalje će ići samo od sebe. Za to bi mi trebao i novi laptop, tako da nemam nijedan virus, nikakve instalirane aplikacije i slično. Ništa mi ne smije iskakati na ekran i ometati me - šali se kantautor. Prisjetio se i vremena prije deset godina, kad bio na turneji u Americi jer, kako kaže, tad je svirao u nemogućim uvjetima.

Cijeni hrvatsku publiku

- Zamislite da imate deset koncerata u deset dana. To je prenaporno. Ruta je bila sljedeća: avion, tonska proba, hotel i ponovno avion. I tako svaki dan. Na toj sam si turneji zaboravio ime - kaže Stefanovski. Za Hrvatsku ima samo riječi hvale jer postoji velika ljubav između njega i publike. U travnju je imao veliki koncert u Lisinskom, za koji je rekao da je bio spektakularan.

Foto: vlatko stefanovski.com

- Volim i cijenim hrvatsku publiku. Drago mi je što me prate i pamte - rekao je. U četvrtak, 23. kolovoza, ugostit će ga kazalište Ulysses u Tvrđavi Minor na Malom Brijunu. Koncert će biti na otvorenom, a obećao nam je sljedeće:

- Bit će to koncert za pamćenje. Pripremao sam se i mentalno i fizički. Apsolutno sam spreman za fantastičnu večer na Brijunima - najavio je.