Vlatka Pokos (51) sporila se 13 godina s Leom Radeljakom (39), sinom njezina bivšeg supruga Josipa Radeljaka (77). Leo je tražio da Vlatka vrati 306.190 kuna potrošenih tijekom braka s njegovim ocem. Lanjskom presudom oslobođena je tužbe. Leo je morao platiti 44.375 kuna sudskih troškova.

Leo je tužio Vlatku 2007., četiri mjeseca nakon što ju je Radeljak izbacio iz stana na zagrebačkom Cvjetnom trgu. Presuda Županijskog suda u Zagrebu iz 2017. godine, prema kojoj Vlatka mora Leu vratiti 306.190 kuna, odjeknula je domaćom javnošću.

- Nikakve imovine nemam, a ovakva presuda bi me dovela u poziciju, kad bih još živjela i radila u Hrvatskoj, da ostatak života radim za Lea i Josipa Radeljaka - rekla nam je tad Vlatka, koja živi u Kanadi. Pokos se tad šokirala drugostupanjskom presudom, jer je Općinski građanski sud u Zagrebu u prvostupanjskoj odluci odbacio Leovu tužbu. Radeljakov sin na nju se žalio, a krajem 2017. Županijski sud ju je preinačio.

Osim 306.190 kuna s pripadajućim kamatama, odlučeno je da Vlatka mora platiti i trošak parničnog postupka u iznosu od 59.000 kuna i trošak žalbe u iznosu od 9000 kuna.

- Činjenica da je tužba prihvaćena je apsurdna i nevjerojatna jer ništa nemam s dotičnim. Nisam bila u braku s njim, nego s njegovim ocem, na svoju veliku nesreću - rekla nam je tad ogorčena Vlatka. Kao što je na sudu svjedočila, u svojoj nam je dramatičnoj ispovijedi ponovila kako je sporan iznos trošila na zajedničke životne troškove od 26. rujna 2005. do 25. listopada 2006. godine.

- Riječ je o hrani, potrepštinama za kuću te stanove na moru i u Zagrebu, Lanine aktivnosti, poput jahanja i baleta, odjeću, benzin, putovanja na more, moje osobne potrebe, kao što su frizer, kozmetičar, pilates, naše izlete, igračke itd. Sve ono na što ljudi troše novac tijekom života. Razumijem da će se prosječnom građaninu Hrvatske, osobito u današnje vrijeme, kad ljudi doslovno nemaju što jesti, to činiti kao golemi iznos, ali naglašavam da se radi o vrlo bogatom čovjeku i da su troškovi za takvo domaćinstvo veliki. Sve to plaćala sam ‘čuvenom karticom tekućeg računa’ - rekla nam je tad pjevačica i voditeljica.

Nakon presude Županijskog suda 2017., na Vrhovnom sudu tražila je reviziju predmeta kojom je ukinuta drugostupanjska presuda i predmet je vraćen na ponovno odlučivanje drugostupanjskom sudu.

Novom presudom Županijskog suda iz rujna 2020. potvrđena je presuda Općinskoga građanskog suda u Zagrebu iz 2016. Utvrđeno je da je zakonito raspolagala novcem. Na njezinu inicijativu i odvjetnika Silvija Hraste, Leo je podmirio sudski trošak.