KRIZNI TJEDAN

Vođa obitelji Manuela na Farmi priznala: 'Ne mogu ih smisliti...'

Vođa obitelji Manuela na Farmi priznala: 'Ne mogu ih smisliti...'
Foto: rtl

U borbi su posebni interesi, pobjednik svoj kamenčić daje poraženom. Zadatak je izazvao pravi kaos, predugo je trajao i Rebecca i Mario ga nikako nisu mogli riješiti

Nikolina je na imanje stigla jako rano, a sve kako bi krenuo duel sluga. "Jedva čekam gledati borbu", otkrila je Manuela. Krizni tjedan je i dalje na 'Farmi'.

- U kriznom smo periodu, nestalo nam je kave, teško to podnosim - otkrila je vođa obitelji. Manuela je ustvrdila i da ne može smisliti sluge.

Foto: rtl

U borbi su posebni interesi, pobjednik svoj kamenčić daje poraženom. Zadatak je izazvao pravi kaos, predugo je trajao i Rebecca i Mario ga nikako nisu mogli riješiti.

'FARMA' Manuela je nova vođa obitelji pa joj sluge priredile spačku...
Manuela je nova vođa obitelji pa joj sluge priredile spačku...

- Napokon, sad mi je malo lakše - otkrio je Mario.

Foto: rtl

Otkrio je da lakše diše, posebno zbog odlaska u šumu, a hoće li uspjeti s tjednim zadatkom, ne propustite doznati od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan i na platformi Voyo.

