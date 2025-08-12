Vođa obitelji Manuela na Farmi priznala: 'Ne mogu ih smisliti...'

Nikolina je na imanje stigla jako rano, a sve kako bi krenuo duel sluga. "Jedva čekam gledati borbu", otkrila je Manuela. Krizni tjedan je i dalje na 'Farmi'.

- U kriznom smo periodu, nestalo nam je kave, teško to podnosim - otkrila je vođa obitelji. Manuela je ustvrdila i da ne može smisliti sluge.

U borbi su posebni interesi, pobjednik svoj kamenčić daje poraženom. Zadatak je izazvao pravi kaos, predugo je trajao i Rebecca i Mario ga nikako nisu mogli riješiti.

- Napokon, sad mi je malo lakše - otkrio je Mario.

