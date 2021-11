Voditelj Channela Seven, Matt Doran, odletio je u London kako bi intervjuirao megapopularnu pjevačicu Adele. Za njega, ali i za njegovu australsku medijsku kuću ovo je bila nevjerojatna prilika jer je to ujedno bio i jedini intervju koji je Adele za taj medij htjela dati.

Ipak, njihov razgovor nije završio kako su se nadali. Naime, trebali su razgovarati o njezinom najnovijem albumu '30' koji već neko vrijeme ruši svjetske ljestvice slušanosti.

Nakon intervjua Adele je upitala voditelja što misli o njezinom dugoočekivanom albumu, na što je on odgovorio da ga nije do kraja poslušao. To je pjevačicu navodno jako razljutilo.

Nije samo Adele bila zbunjena Dorianovim odgovorom jer se voditelj našao u centru osuda svojih kolega, ali i javnosti. Zbog toga je objasnio kako je došlo do propusta.

- Nisam bio potpuno svjestan toga da sam na mail dobio pregled njezinog albuma, koji je objavljen nekoliko tjedana nakon mog putovanja u London. Bio je to previd koji nije bio namjeran. Ovo je najvažniji email koji sam ikada propustio. Uvijek ću se kajati - iskreno je rekao.

Mnogi su mediji tada navodili da je Adele bila toliko ljuta da je napustila intervju. On je to pak porekao.

- Adele nije otišla. Zapravo, dogodilo se suprotno. Ono što je trebalo trajati 20 minuta trajalo je 29 minuta - ispričao je.

Doran je zbog tog propusta dobio suspenziju od dva tjedna.