Ne, nisu vijesti dobre, ma kakvi dobre, javio nam se Trpimir Vicković Vicko, a mobitel mi je zamalo ispao iz ruke. Pa upravo je on objavio kako je bolje i da može doma nakon oporavka u Stubičkim Toplicama...

- Pa je, vijesti nisu dobre, one su fenomenalne. Idem domeka na svojim nogama. Prohodao sam, još se malo gegam, ali sam OK - rekao nam je sjajno raspoloženi voditelj. Vicko je početkom prosinca zaražen korona virusom završio u bolnici, bio je i tri tjedna u KB-u Dubrava. Bolest mu je razorila živce u nogama, nije mogao samostalno hodati.

- Prije četiri tjedna učili su me hodati, razgibali me, naučili tehnike hodanja... Nekaj je i ostalo, sad nema stajanja, samo ponavljanje, oporavak će potrajati još godinu dana. Ali barem ću šetati zagrebačkim ulicama - rekao je Vicko i nastavio:

- Još me čekaju kontrole, da vidimo kako je. No već su mi rekli kako su mi sad živci u stanju kakvi bi mi bili sa 75 ili 80 godina. Korona je sve to ubrzala. No bez obzira na to, još sam ja dobro i prošao u svemu tome.