Voditelji se transformirali: 'Mi u showu? Ne bismo imali srca sramotiti se pred nacijom...'

Kad bi me nekim čudom pozvali u show kao kandidata, najmanji bi mi problem bile štikle, šminka, grudnjaci, korzeti, steznici i brijanje svih mogućih dijelova tijela. Najveći problem bi mi bilo - pjevanje. Ne bih imao srca sramotiti se pred cijelom nacijom jer stvarno ne znam pjevati. Zato molim i apeliram na produkciju - nemojte me nikad zvati jer koliko sam lud, pristat ću, govori nam Filip Detelić i nastavlja: 'Možda bih u nekom ludom svemiru, zbog oklade, i pristao na sudjelovanje kao kandidat. Ali držim se ipak voditeljske uloge!'. I u devetoj sezoni showa 'Tvoje lice zvuči poznato' uskočit će u voditeljsku ulogu s Igorom Mešinom.

- Nisam siguran bih li se upustio u tu avanturu i sudjelovao u showu kao natjecatelj. Taj tempo u trajanju od 13 tjedana..., ne znam baš kako bih to podnio. Mislim da nam uloge koje trenutačno imamo u showu puno bolje pašu nego da ljude mučimo i patimo svojim transformacijama - kroz smijeh dodaje Mešin. Tijekom 13 tjedana showa osam kandidata transformirat će se u najveće hrvatske, regionalne i svjetske pjevačke zvijezde. Naravno, tu je i pomoć vokalnih trenera, koreografa, kostimografa i šminkera bez kojih natjecatelji ne bi uspjeli 'oživjeti' legendarne izvođače. Za 104 nastupa s transformacijama pobrinut će ekipa iz kostimografije i šminke, njih 28. I ove sezone svaka epizoda je u humanitarnom znaku jer će pobjednik večeri osvojeni novčani iznos donirati odabranoj humanitarnoj udruzi.

- U novoj sezoni možemo očekivati osam sjajnih kandidata i predivne transformacije. To su mladi talentirani ljudi i vjerujem da će sezona biti zabavna, duhovita i smiješna - i što se tiče kandidata i što se tiče našeg žirija, koji će biti u svom najboljem elementu. Zato pozivamo ljude da nas prate i ove godine - bit će spektakularno - govore voditelji. Transformacije im nisu strane, oboje su i glumci, pa još dok show nije počeo na Novoj TV, Mešin i Detelić odlučili su na jedan dan isprobati kako je biti kandidat u 'Tvoje lice zvuči poznato'. Igor Mešin uskočio je u cipele Elvisa Presleyja, Marilyn Monroe i Hugha Jackmana, a Filip Detelić je na jedan dan postao Axl Rose, Josipa Lisac i Let 3.

- Najteže mi je vjerojatno 'pao' lik Marilyn Monroe, kao i gledateljima dok gledaju naš promo spot, pretpostavljam (smijeh), a u Elvisu sam se nekako baš pronašao - kaže Mešin, a Detelić dodaje: 'Oboje smo glumci, ali nisam očekivao da su ove transformacije toliko teške za naše kandidate. Uvijek je lakše gledati to sa strane nego proživljavati sve to. Mi još nismo prošli kroz sve faze šminkanja i protetike kao što oni moraju, ali bome sad vidim koliko im nije lako. Od ranog jutra šminkanje, frizura, zatim snimanje i na sve to stavljanje protetike - stvarno je naporno. Jasno mi je iz prve ruke koliko je to zahtjevno i odsad ću još više cijeniti naše kandidate. Najlakše mi je bilo ući u ovo ludilo Leta 3 i Mrleta - ti njihovi ludi kostimi su mi stvarno bili zabavni. Nosio sam i štikle, neke čizmice s petom, ali pravo ludilo su bili njihovi kostimi - kad staviš njihove brkove, odmah se osjećaš moćno i divlje na sceni. To mi je bilo najzabavnije. A najteže mi je bilo, kako mi to volimo reći, 'ući u lik' Josipe Lisac - ona je velika, nježna diva puna emocija, a meni, ovakvom neukrotivom divljaku, to je bio ogroman izazov'. Dečki se vesele povratku na pozornicu u 'Tvoje lice zvuči poznato', no nisu zato zapostavili svoje kazališne daske.

- Prije nekoliko dana u matičnom Kazalištu Komedija izašla je premijera predstave 'Momačka večer', tako da pozivam sve da dođu pogledati predstavu - kaže Mešin, a Detelić dodaje: 'Tu su gostovanja s mojim predstavama iz Kerempuha, igranje u kazalištu Moruzgva kod naše Ecije Ojdanić… Radim i na novoj predstavi s kolegama Lukom Petrušićem, Matijom Šakoronjom, Josipom Brakusom i stand-up komičarem Tinom Sedlarom. Neću još otkrivati previše detalja, ali pripremamo kazališni hit - komediju koja će, vjerujem, oduševiti ljude kad izađe. Uskoro u svom Kerempuhu počinjem i probe za Gogoljevu predstavu 'Ženidba' u režiji Dore Ruždjak Podolski'.