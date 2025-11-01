Marta Šimić Mrzlečki, poznata po svom profesionalizmu, pokazala je svoju opuštenu, duhovitu stranu, a ni kolege nisu mogli ostati ozbiljni
Voditeljica HRT-ova Dnevnika iznenadila gledatelje: 'Pukla' je od smijeha tijekom vođenja
U večernjem Dnevniku HRT-a dogodio se trenutak koji je razgalio gledatelje diljem Hrvatske. Voditeljica Marta Šimić Mrzlečki, inače poznata po svojoj smirenosti i profinjenom stilu vođenja, na trenutak je ispustila kontrolu i – prasnula u smijeh.
Sve se dogodilo nakon sportske minute, dok je najavljivala vremensku prognozu.
Iako nije poznato što ju je točno nasmijalo, njezin iskreni smijeh brzo se prenio i na kolege u studiju, koji su se jedva uspjeli suzdržati da i sami ne započnu salve smijeha pred kamerama.Ovaj simpatični trenutak pokazao je topliju, ležerniju stranu voditeljice koju gledatelji već godinama cijene zbog profesionalnosti i elegancije.
Marta je ranije u intervjuima otkrila da je po prirodi uvijek vedrog duha i da joj je cilj pozitivnom energijom uljepšati dan i kolegama i gledateljima.
- Volim se smijati, ponekad i zapjevati u studiju, makar kažu da pjevanje nije moja jača strana - našalila se jednom prilikom.
I ovaj put Marta je dokazala – iskreni osmijeh ponekad je najbolja vijest dana.
