Voditeljica i sopranistica otkriva o novoj sezoni 'Trenutak sreće': Želim da nađemo put ka glazbi

Osjetila sam da nam svima nedostaje pozitivnih tema i sadržaja oko nas. Kroz karijeru sam sretala toliko izvrsnih ljudi koji su me inspirirali. Bili su to glazbenici, ali i oni koji su veliki profesionalci u svom pozivu, ali često sviraju neki instrument, pjevaju ili su pravi znalci pop, rock, jazz glazbe, klasike... Želja mi je bila da s njima popričam i da ih još bolje upoznam, a u emisiji to sve mogu podijeliti i s gledateljima, priča nam sopranistica Marija Vidović (41).