Obavijesti

Show

Komentari 17
'VRIJEME ZA PROMJENU'

Voditeljica Tatjana Jurić odlazi s Bravo radija: 'Zahvalna sam'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Voditeljica Tatjana Jurić odlazi s Bravo radija: 'Zahvalna sam'
Foto: bravo radio

Nakon 15 godina provedenih u eteru i tisuća radijskih sati koje je podijelila sa slušateljima, Tatjana Jurić zaključuje svoje poglavlje na Bravo radiju

Tijekom svih tih godina Tatjana Jurić je bila mnogo više od glasa u eteru. Svojom energijom, iskrenošću i toplinom svakodnevno je gradila poseban odnos sa slušateljima koji su uz nju dijelili životne trenutke, radosti i brige. Upravo su ti susreti, poruke i razgovori stvarali radijski program koji je godinama živio sa svojom publikom, navode s Bravo radija u priopćenju. 

ZADARSKI DIŠPET Doris Pinčić Guberović otkrila je svoj najdraži ritual u Zadru
Doris Pinčić Guberović otkrila je svoj najdraži ritual u Zadru

- Svakodnevni program uživo, od samih početaka, obilježio je moj rad u medijima. Gotovo 25 godina provela sam upravo u eteru, što na televiziji, što posljednjih 15-ak godina za radijskim pultom. I uživala sam u svakom trenutku! No, došlo je vrijeme za promjenu. Zahvalna sam bravu na svemu što mi je donio. Moja se ljubav prema poslu nije promijenila, a prisutna je i želja za dodatnim izazovima. Bravo nastavlja sa svojim sjajnim poslom, a ja ću ih odsad rado pratiti kao i svi drugi slušatelji, s ove druge strane. Veselim se i tomu! Iznad svega, sa sobom nosim brojne kontakte sa slušateljima i zahvalna sam im na prijateljstvu i druženju svih ovih godina - emotivno poručuje omiljena voditeljica.

U istom tonu, od Tatjane se opraštaju i s Bravo radija.

Foto: bravo radio

- Petnaest godina zajedničkog rada ostavlja iza sebe tisuće radijskih sati, bezbroj priča i jedno posebno mjesto koje Tatjana ima u povijesti našeg radija. Zahvalni smo joj na svemu što je dala našem programu, našem timu i našim slušateljima. Od srca joj želimo puno uspjeha, inspiracije i lijepih novih profesionalnih poglavlja koja su pred njom - rekao je direktor radija Katijan Knok.

Iza zajedničkih godina ostaju uspomene, prijateljstva i brojni trenuci koje su zajedno stvarali u eteru, s timom radija i sa slušateljima koji su godinama bili dio te svakodnevice.

'Vrijeme je za nove izazove' 

Jurić se od slušatelja oprostila i na društvenim mrežama. Prisjetila se početaka na radiju te zahvalila svima koji su joj bili podrška kroz godine uspješne karijere. 

- Kada sam sada već davne 2012. odlazila s RTL-a, bila sam uvjerena da više nikada neću pronaći redakciju, i još važnije ekipu, kojoj ću tako snažno pripadati. Pripadnost koju sam, u profesionalnom smislu, osjećala prema Magazinskoj redakciji RTL-a bila je toliko jaka da ponekad još i danas RTL smatram svojim i bliskim, iako se većina mojih s RTL-a odavno rasula po medijima Hrvatske - napisala je te dodala kako je nakon toga došla na radio i ponovno osjetila snažnu pripadnost kolektivu. 

- I ponovno sam pronašla, za sljedećih gotovo 15 godina, svoj istinski profesionalni dom. Želim reći - imala sam tu sreću da sam čak dvaput, i to kontinuirano od početka svoga rada u medijima, prije uskoro 25 godina, istinski pripadala ljudima s kojima radim i brendu koji gradimo. Svjesna sam koja je to povlastica bila! Ali, treba znati i kada je vrijeme za nove izazove. A nama je to vrijeme stiglo i sretna sam što smo znali prepoznati taj trenutak - napisala je Jurić. 

Zatim se obratila svojim slušateljima i poručila da pamti sve poruke, sva imena, priče, veselja, tuge, radosti i ljutnje. 

- Zbog vaših priča, danas sam bolja osoba. Stvarno to mislim. Hvala vam od srca! - istaknula je te se zahvalila 'radnoj ekipi'. 

- Prije svega vama koji ste bili spremni svih ovih godina, a osobito na početku, svoje znanje prenositi na mene. To je najveći kapital koji dalje nosim sa sobom. U svakodnevnom programu uživo više se ne vidim. Gotovo četvrt stoljeća etera — dosta je. Sviram kraj i veselim se novom početku! - zaključila je Jurić. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
Žera o Jozinoviću: Trebao je sve što ima uložiti u 10 pjesama pa tek onda puniti dvorane...
DAO MU SAVJET

Žera o Jozinoviću: Trebao je sve što ima uložiti u 10 pjesama pa tek onda puniti dvorane...

Rekao je kako on ne poznaje njegovu muziku, ali i kako je lijepo da je Jozinović stvorio svoje ime. Osvrnuo se i na otkazani koncert Tonyja Cetinskog u dvorani SPENS u Novom Sadu
FOTO Evo kako sada izgleda Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone 'Života na vagi'
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Evo kako sada izgleda Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone 'Života na vagi'

Alina Pantseyeva ostala je upisana u povijest 'Života na vagi' kao prva žena koja je osvojila pobjedu. Njezina impresivna transformacija tijekom osme sezone privukla je veliku pozornost gledatelja, a rezultati koje je postigla postavili su i rekord u emisiji. Alina i danas trenira i kilažu drži pod kontrolom.
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Doznajte što vas očekuje ovog petka 13. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026