Voditeljica Tatjana Jurić odlazi s Bravo radija: 'Zahvalna sam'

Tijekom svih tih godina Tatjana Jurić je bila mnogo više od glasa u eteru. Svojom energijom, iskrenošću i toplinom svakodnevno je gradila poseban odnos sa slušateljima koji su uz nju dijelili životne trenutke, radosti i brige. Upravo su ti susreti, poruke i razgovori stvarali radijski program koji je godinama živio sa svojom publikom, navode s Bravo radija u priopćenju.

- Svakodnevni program uživo, od samih početaka, obilježio je moj rad u medijima. Gotovo 25 godina provela sam upravo u eteru, što na televiziji, što posljednjih 15-ak godina za radijskim pultom. I uživala sam u svakom trenutku! No, došlo je vrijeme za promjenu. Zahvalna sam bravu na svemu što mi je donio. Moja se ljubav prema poslu nije promijenila, a prisutna je i želja za dodatnim izazovima. Bravo nastavlja sa svojim sjajnim poslom, a ja ću ih odsad rado pratiti kao i svi drugi slušatelji, s ove druge strane. Veselim se i tomu! Iznad svega, sa sobom nosim brojne kontakte sa slušateljima i zahvalna sam im na prijateljstvu i druženju svih ovih godina - emotivno poručuje omiljena voditeljica.

U istom tonu, od Tatjane se opraštaju i s Bravo radija.

Foto: bravo radio

- Petnaest godina zajedničkog rada ostavlja iza sebe tisuće radijskih sati, bezbroj priča i jedno posebno mjesto koje Tatjana ima u povijesti našeg radija. Zahvalni smo joj na svemu što je dala našem programu, našem timu i našim slušateljima. Od srca joj želimo puno uspjeha, inspiracije i lijepih novih profesionalnih poglavlja koja su pred njom - rekao je direktor radija Katijan Knok.

Iza zajedničkih godina ostaju uspomene, prijateljstva i brojni trenuci koje su zajedno stvarali u eteru, s timom radija i sa slušateljima koji su godinama bili dio te svakodnevice.

'Vrijeme je za nove izazove'

Jurić se od slušatelja oprostila i na društvenim mrežama. Prisjetila se početaka na radiju te zahvalila svima koji su joj bili podrška kroz godine uspješne karijere.

- Kada sam sada već davne 2012. odlazila s RTL-a, bila sam uvjerena da više nikada neću pronaći redakciju, i još važnije ekipu, kojoj ću tako snažno pripadati. Pripadnost koju sam, u profesionalnom smislu, osjećala prema Magazinskoj redakciji RTL-a bila je toliko jaka da ponekad još i danas RTL smatram svojim i bliskim, iako se većina mojih s RTL-a odavno rasula po medijima Hrvatske - napisala je te dodala kako je nakon toga došla na radio i ponovno osjetila snažnu pripadnost kolektivu.

- I ponovno sam pronašla, za sljedećih gotovo 15 godina, svoj istinski profesionalni dom. Želim reći - imala sam tu sreću da sam čak dvaput, i to kontinuirano od početka svoga rada u medijima, prije uskoro 25 godina, istinski pripadala ljudima s kojima radim i brendu koji gradimo. Svjesna sam koja je to povlastica bila! Ali, treba znati i kada je vrijeme za nove izazove. A nama je to vrijeme stiglo i sretna sam što smo znali prepoznati taj trenutak - napisala je Jurić.

Zatim se obratila svojim slušateljima i poručila da pamti sve poruke, sva imena, priče, veselja, tuge, radosti i ljutnje.

- Zbog vaših priča, danas sam bolja osoba. Stvarno to mislim. Hvala vam od srca! - istaknula je te se zahvalila 'radnoj ekipi'.

- Prije svega vama koji ste bili spremni svih ovih godina, a osobito na početku, svoje znanje prenositi na mene. To je najveći kapital koji dalje nosim sa sobom. U svakodnevnom programu uživo više se ne vidim. Gotovo četvrt stoljeća etera — dosta je. Sviram kraj i veselim se novom početku! - zaključila je Jurić.