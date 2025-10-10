Obavijesti

Show

Komentari 0
ZADARSKI DIŠPET

Doris Pinčić Guberović otkrila je svoj najdraži ritual u Zadru

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Doris Pinčić Guberović otkrila je svoj najdraži ritual u Zadru
2
Rijeka: Poznati na otvorenju nove Croatia poliklinike | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Uz poznatu glumicu i voditeljicu, zadarski mentalitet slušateljima bravo! radija su opisali i Emilija Kokić te Ivan Šarić te su otkrili kakav je životni tempo

Sunčano zadarsko jutro i široki osmijesi građana dočekali su ekipu bravo! jutra na posljednjoj postaji njihovog road showa. Ivana Mišerić, Filip Han i Bruno Bucić stigli su u Zadar s istom misijom kao i u svakom gradu do sada - širiti dobru energiju i tople riječi.

Foto: bravo!

U eter su se javili poznati Zadrani koji su svojim pričama pokazali koliko je grad poseban. Pjevačica Emilija Kokić kaže da se živi lagodno: 'Imam osjećaj da je sve na 15 minuta. Nedavno je bila reportaža u kojoj je Zadar proglašen gradom u kojem čovjek sve obavi u 15 minuta.'

SPEKTAKULARAN POČETAK Petar Grašo je upao u studio i šokirao novu jutarnju bravo! ekipu: 'Što se ovdje događa?'
Petar Grašo je upao u studio i šokirao novu jutarnju bravo! ekipu: 'Što se ovdje događa?'

A kad je riječ o pjesmi koja najbolje opisuje grad, nije imala dilemu: 'To se zna, Kalelarga od Tomislava Ivčića.'

Glumica i voditeljica Doris Pinčić Guberović osvrnula se na zadarski dišpet i ljubav prema sportu: 'Malo smo grezi, imamo neki grezi stav. Ali to je dio mentaliteta. Ljubav Zadra i košarke traje desetljećima i mislim da su se brojni naslovi osvojili iz tog nekog inata i dišpeta. Zadrani stisnu kad je frka.'

Doris je podijelila i svoj ritual kad je doma: 'Uvijek trčim svoj krug od 10 kilometara, od svojih doma, preko Punte Bajlo, Karme, prema Foši, pa riva, Pozdrav suncu... Onda dalje prema mostu, Relje i doma do Smiljevca. Od omiljenih mjesta mi je Perivoj kraljice Jelene, tamo sam odmarala glavu od gimnazije, tamo smo ljubovali, družili se i stvarali najdraže uspomene.'

Otkrila je i koje jelo najviše voli jesti.

- Moj tata jako dobro kuha, svi smo veliki gurmani. Posebno se veselim kad skuha bakalar. Još kad isplovimo malo i nešto se sitno u moru ulovi pa se odmah spremi, to je doživljaj - rekla je Doris.

VESELI 'ROAD SHOW' Varaždin dočekao Bravo! ekipu: Ivanu dočekala pjesma, a u eter im se pridružio i Jan Kerekeš
Varaždin dočekao Bravo! ekipu: Ivanu dočekala pjesma, a u eter im se pridružio i Jan Kerekeš

Komičar Ivan Šarić duhovito je opisao zadarski mentalitet: 'Zadrani su poznati po svom specifičnom humoru, kroz šalu i malo zadarskog dišpeta pokazuju koliko te vole. Da bi se dobro našalio tako da se svi smiju, moraš nekoga znati u dušu. Kad vidite Zadrane kako se međusobno zezaju, to je zapravo izraz ljubavi.'

Zadrani su pokazali veliku srčanost, a radijska ekipa se posebno obradovala žižulama jedne Zadranke. Iako im je ovaj grad bio posljednja stanica road showa po Hrvatskoj, zasigurno će se nastaviti i dobiti novu sezonu.

'Hvala, Zadre, na ovako lijepom gostoprimstvu. Svima vama, gdje god da nas slušate i kako god da nas slušate, od srca jedno veliko hvala. Danas obilježavamo Dan mentalnog zdravlja, a ljubaznosti i podrške nije nedostajalo', rekla je Ivana.

'Očekivao sam da će ovaj roadshow biti dobar, ali da će biti ovako dobar, s ovakvom vibrom, ne samo ovdje u Zadru, nego u svim gradovima koje smo posjetili. Fenomenalno!', dodao je Filip.

JUTRO U ISTRI Ivana Mišerić i ekipa bravo! jutra osvojili Pulu: Alen Vitasović podijelio uspomene
Ivana Mišerić i ekipa bravo! jutra osvojili Pulu: Alen Vitasović podijelio uspomene

'Meni je nekako sve krenulo baš ovdje, u Zadru i okolici, i evo me opet tu. I taj krug još ne želim zatvarati', zaključio je Bruno.

Foto: Mario Poje

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ekskluzivne fotke s vjenčanja Ivana Zaka! 'Bilo je veselo'
UPLOVIO U BRAČNU LUKU

Ekskluzivne fotke s vjenčanja Ivana Zaka! 'Bilo je veselo'

Supruga Ivana Zaka, Slovenka s kojom je već nekoliko godina u ljubavnoj vezi, odjenula je tradicionalno bijelu vjenčanicu otvorenih leđa, a pjevač klasično crno odijelo s leptir mašnom oko vrata
Svi problemi 'Golog kuhara': Uvijek je nasmiješen, no posao i brak pratile su velike nevolje
DRUGA STRANA MEDALJE

Svi problemi 'Golog kuhara': Uvijek je nasmiješen, no posao i brak pratile su velike nevolje

Jamie Oliver se proslavio kao "Goli kuhar", no život ga nije mazio. Od djetinjstva se bori s disleksijom, doživio je propast vlastitog carstva restorana, a tragedije su obilježile i njegov brak.
Kate u suzama napustila 'Život na vagi': 'Ostaviti dijete doma bilo je jače od mene. Žao mi je'
Borba emocija i kilograma

Kate u suzama napustila 'Život na vagi': 'Ostaviti dijete doma bilo je jače od mene. Žao mi je'

Katarina je u show ušla sa 213,6 kilograma, a do kraja svog putovanja izgubila je impresivnih 31,7 kilograma. 'Do finala me nećete prepoznati!', poručila je na rastanku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025