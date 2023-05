Voditeljice Eurosonga privukle pažnju pa zbunile gledatelje stajlingom: Je li ovo tajni kod?

Voditeljski trio Eurosonga ove godine čine dvije Britanke, glumica Hannah Waddingham (48) i pjevačica Alesha Dixon (44) te ukrajinska pjevačica Julia Sanina (32).

POGLEDAJTE VIDEO:

Poznato je da navedene voditeljice inače privlače pažnju svojim izgledom i modnim kombinacijama, no ovoga puta su zbunile gledatelje.

Naime, voditeljice su se u drugoj polufinalnoj večeri pojavile u potpuno različitim odjevnim kombinacijama, vrlo neusklađene, a gledatelji su se pitali je li možda riječ o nekoj tajnoj šifri.

Hannah Waddingham, britanska pjevačica, pojavila se u glamuroznoj i dekoltiranoj žutoj haljini bez naramenica koja se sezala do koljena, a iza je padala sve do poda. Alesha, članica žirija Britain's Got Talent zablistala je u crnoj korzet haljini koja je sadržavala raskošni til, a ukrajinska pjevačica Julia odlučila se za svjetlucavo-plavi kombinezon.

Foto: Profimedia

Najčitaniji članci