Voditeljice na dodjeli Oscara su se 'utegnule' u hrvatske haljine

Sto da vam kazem nego da vas jako volim, znadete zasto?..jer mi pruzate podrsku i navijate za mene kao da cu osvojit Oskar...pa veceras kao da jesam, jos jedna prelijepa voditeljica odjenula je moju haljinu...i jos jednom sam Matiđa Vuika...kako divnoooo kada ti izgovaraju ime #oscar2019 @mtelly @ktla_entertainment fashion provided by Special tanks @ivanbittonstylehouse #hautecouturedress #matijavuica #ateliertrgbanajelacica2 #zagrebcroatia🇭🇷

A post shared by Matija Vuica (@matijavuica) on Feb 24, 2019 at 2:49pm PST