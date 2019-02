Haljina, pa preko nje smoking: Billy Porter zapalio internet

Na crvenom tepihu ovogodišnjih Oscara među prvima je prošetao glumac i pjevač Billy Porter (50) i, ako je suditi prema komentarima s društvenih mreža i raznim modnim guruima, odmah je postavio ljestvicu vrlo, vrlo visoko za ostale uzvanike.

Porter je crvenim tepihom prošetao u kombinaciji smokinga i crne haljine koju potpisuje Christian Siriano. Dizajner se ovom kombinacijom odmah pohvalio na društvenim mrežama, koje su izvrsno reagirale na ovaj neuobičajni stajling.

Anddddd flip!! @theebillyporter at the #oscars in Siriano and what an honor it was to create this moment! @TheAcademy pic.twitter.com/cSZR9D5NA3 — Christian Siriano (@CSiriano) February 24, 2019

Porter je u prošlosti poznat po ekstravagantnim kombinacijama, ali ova je izazvala najviše pažnje. Na dodjelu je Porter stigao u pratnji supruga Adama Smitha, koji je pak stigao u klasičnom crnom smokingu.

Billy Porter just set the bar impossibly high for #Oscars fashion. pic.twitter.com/GFj4qAETg6 — Jarett Wieselman (@JarettSays) February 24, 2019

Billy Porter is the first Ive seen come down the red carpet (and may likely remain the best?) pic.twitter.com/LWvQrUXWTj — Mia Galuppo (@miagaluppo) February 24, 2019

Billy Porter has been a blessing to us every single day of his life. What fortune to be living beside someone who shines so magnificently. https://t.co/EZqKGTWyck — Saeed Jones (@theferocity) February 24, 2019

LRT; Billy Porter won. Everyone go home. Return your gowns and tuxes. GO HOME.🤣🤣🤣 — 🆃🆁🆄🅳🆈 (@thetrudz) February 24, 2019